И.о. ректора ЛУ Страубе не собирается дополнять иск ЛУ против правительства

Страубе рассказал агентству LETA, что, по словам юристов, продвижение иска остановилось из-за юридических недостатков поданных документов.

На вопрос о том, собирается ли ЛУ исправлять недочеты в данном иске для его дальнейшего продвижения, Страубе ответил, что заявление останется без изменений.

Административный районный суд оставил заявление ЛУ без продвижения, предложив устранить констатированные недостатки.

Представитель суда Илзе Буткус пояснила, что ЛУ до 30 сентября может подать в суд недостающие документы, исправив недочеты. Если этого не произойдет, иск рассмотрен не будет.

Как сообщалось ранее, 26 августа университет обратился в Административный районный суд с просьбой обязать Кабинет министров издать благоприятный административный акт, утвердив Индрикиса Муйжниекса в должности ректора ЛУ.

А на следующий день, после того как правительство не утвердило Муйжниекса в должности, университет снова обратился в суд, с просьбой отменить это решение Кабинета министров.

Сам Муйжниекс 28 августа также обратился в суд, оспаривая принятое решение о его неутверждении в должности ректора.