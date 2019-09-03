Владислав Синица. ФОТО: VITALIY BELOUSOV / Sputnik

В Москве суд приговорил российского блогера Владислава Синицу к пяти годам колонии за экстремизм с угрозой применения насилия. Блогера обвинили после его публикации в соцсети Twitter, в которой усмотрели призывы к расправе над детьми сотрудников правоохранительных органов. Об этом пишет "Медуза".

Синица написал в Twitter, что в случае деанонимизации сотрудников полиции и Росгвардии, их дети однажды могут просто "не прийти из школы".

"Посмотрят на милые счастливые семейные фото, изучат геолокацию, а дальше ребенок доблестного защитника правопорядка просто однажды не приходит из школы. Вместо ребенка по почте приходит компакт-диск со снафф-видео", - написал блогер.

Как отмечает "Медуза", задержанный 3 августа Синица не считает себя виновным. Блогер подтвердил сам факт публикации заявления, однако он настаивает, что никому не угрожал, а лишь предполагал, как это может повлиять на силовиков.

Следствие длилось всего один день. Во время заседания судьба, прокурор спросил, зачем Синица говорил "о необходимости похищать детей".

"Я не говорил о необходимости похищать детей", — ответил блогер.

Изначально прокурор хотел приговорить парня к шести годам колонии - максимальное наказание, за экстремизм с угрозой применения насилия. Однако суд снизил срок наказания.