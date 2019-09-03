Изъятые полицией 300 кг наркотиков: приблизительная стоимость - 5 млн евро

Стоимость груза с наркотиками, недавно обнаруженного Госполицией, может достигать пяти миллионов евро, рассказала представитель Госполиции Илзе Юревица.
2 сентября сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью при сотрудничестве с другими правоохранительными органами и Таможенным управлением задержали шестерых участников преступной группировки, организовавшей контрабанду наркотических веществ из Западной Европы в Латвию.
В рамках следствия было изъято более 300 кг различных наркотических веществ - около 230 кг гашиша, 100 кг метамфетамина и 40 кг экстази.
Приблизительная ценность изъятых наркотических веществ - от двух до пяти миллионов евро, однако более точную сумму можно будет назвать после экспертизы.
В интересах следствия более подробная информация не предоставляется.
По словам начальника Госполиции Инта Кюзиса, задержанные лица - жители Латвии, связанные с организованной преступностью. Страну, откуда прибыл груз, Кюзис не назвал.