Изъятые полицией 300 кг наркотиков: приблизительная стоимость - 5 млн евро

2 сентября сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью при сотрудничестве с другими правоохранительными органами и Таможенным управлением задержали шестерых участников преступной группировки, организовавшей контрабанду наркотических веществ из Западной Европы в Латвию.

В рамках следствия было изъято более 300 кг различных наркотических веществ - около 230 кг гашиша, 100 кг метамфетамина и 40 кг экстази.

Приблизительная ценность изъятых наркотических веществ - от двух до пяти миллионов евро, однако более точную сумму можно будет назвать после экспертизы.

ФОТО: Valsts policija

В интересах следствия более подробная информация не предоставляется.