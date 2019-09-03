День отца в Риге: традиционное шествие и фестиваль 8 сентября

старт - в 12:00 у памятника Свободы, завершение - в Верманском парке около сцены, где пройдут торжественное открытие и концерт. Праздник будет продолжаться до 17:00. Вход бесплатный.

На протяжении всего дня в Верманском парке будут проходить различные мероприятия, интересные не только маленьким детям, но и подросткам, а также другим членам семьи. Так же, как и в предыдущие годы, для молодых родителей будет обеспечена возможность переодеть и покормить своих малышей.