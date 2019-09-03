День отца в Риге: традиционное шествие и фестиваль 8 сентября
Уже в седьмой раз в Риге пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню отца - шествие и фестиваль, в которых примут участие тысячи семей со всей Латвии.
Шествие состоится 8 сентября:
старт - в 12:00 у памятника Свободы, завершение - в Верманском парке около сцены, где пройдут торжественное открытие и концерт. Праздник будет продолжаться до 17:00. Вход бесплатный.
На протяжении всего дня в Верманском парке будут проходить различные мероприятия, интересные не только маленьким детям, но и подросткам, а также другим членам семьи. Так же, как и в предыдущие годы, для молодых родителей будет обеспечена возможность переодеть и покормить своих малышей.
"На территории Верманского парка пройдут более 50 различных мероприятий, также будет предложена широкая концертная программа. Каждый год в программу включают одну театральную постановку, и
мы очень гордимся тем, что в этом году во время мероприятия можно будет увидеть фрагмент постановки, которая еще не пережила свою премьеру. Это спектакль "Smieklu sasaukšanās",
режиссером которого является Инесе Мичуле, автором историй - Инесе Зандере, автором музыки - Ренарс Каупрес. В спектакле примут участие Ренарс Кауперс, Горан Гора, Инесе Пуджа, Клинта Лея и другие известные исполнители. Премьера этой постановки состоится 26 сентября в Валмиере", - рассказала организатор фестиваля, руководитель Mammamuntetiem.lv Инга Акментиня-Смилдзиня.
Организация Mammamuntetiem.lv хочет создать особую традицию Дня отца - вручение папам дубов в качестве подарка.
"На праздник принято что-то дарить,
мы хотим дарить папам дубы - символ силы и богатства. В свою очередь в мае, когда будет отмечаться День матери, мы хотим преподносить мамам в подарок елочки",
- раскрыла секрет организатор фестиваля.
Больше информации о шествии и фестивале в честь Дня отца - на www.tevadiena.lv.