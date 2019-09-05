Осужденный пожизненно о переписке с девушками и ревности в тюрьме

Алдис Звирбулис. Досье. Год рождения: 1978;

В тюрьме находится в четвертый раз;

В 2007 году за изнасилование и убийство девятилетней девочки приговорен к пожизненному лишению свободы;

Свою вину признает.

Подробнее про жизнь в камере для осужденных пожизненно, возможность работать и получать образование в тюрьме, детство и юность заключенного, о преступлении и его последствиях, можно узнать в большом интервью:

TVNET в сотрудничестве с Управлением мест заключения в ближайшие месяцы приоткроет занавес между обществом и тюрьмами. Мы заглянем за двери, которые обычно закрыты.

Мы побеседуем с персоналом тюрем и профессионалами сферы, покажем, что скрывают тюремные стены. Мы будем говорить с самыми опасными преступниками - осужденными пожизненно. Покажем невидимых и невидимое в тюрьме.

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