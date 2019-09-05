Чт, 5.09.2019
В серии интервью "Человек за решеткой" TVNET предлагает исследование личности осужденного через реконструкцию его жизни - начиная с детства, и заканчивая моментом совершения преступления и его сегодняшним бытом в стенах тюрьмы. Команда TVNET

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Осужденный пожизненно о переписке с девушками и ревности в тюрьме
Человек за решеткой

Оказывается, даже в тюрьме могут "бушевать страсти". Пожизненно осужденный Алдис Звирбулис в большом интервью в рамках проекта TVNET "Невидимое в тюрьме" рассказал о своих отношениях с девушками, личных переживаниях, и о том, как дружеская переписка с двумя женщинами из Ильгюциемской тюрьмы привела к ревности с их стороны. 

Алдис Звирбулис. Досье.

  • Год рождения: 1978;
  • В тюрьме находится в четвертый раз;
  • В 2007 году за изнасилование и убийство девятилетней девочки приговорен к пожизненному лишению свободы;
  • Свою вину признает.

Подробнее про жизнь в камере для осужденных пожизненно, возможность работать и получать образование в тюрьме, детство и юность заключенного, о преступлении и его последствиях, можно узнать в большом интервью:

TVNET в сотрудничестве с Управлением мест заключения в ближайшие месяцы приоткроет занавес между обществом и тюрьмами. Мы заглянем за двери, которые обычно закрыты. 

Мы побеседуем с персоналом тюрем и профессионалами сферы, покажем, что скрывают тюремные стены. Мы будем говорить с самыми опасными преступниками - осужденными пожизненно. Покажем невидимых и невидимое в тюрьме.

Читайте и смотрите каждую среду и четверг на TVNET!

Галерея: Так живет осужденный пожизненно Алдис Звирбулис

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