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Осужденный пожизненно о переписке с девушками и ревности в тюрьме
Оказывается, даже в тюрьме могут "бушевать страсти". Пожизненно осужденный Алдис Звирбулис в большом интервью в рамках проекта TVNET "Невидимое в тюрьме" рассказал о своих отношениях с девушками, личных переживаниях, и о том, как дружеская переписка с двумя женщинами из Ильгюциемской тюрьмы привела к ревности с их стороны.
Алдис Звирбулис. Досье.
- Год рождения: 1978;
- В тюрьме находится в четвертый раз;
- В 2007 году за изнасилование и убийство девятилетней девочки приговорен к пожизненному лишению свободы;
- Свою вину признает.
Подробнее про жизнь в камере для осужденных пожизненно, возможность работать и получать образование в тюрьме, детство и юность заключенного, о преступлении и его последствиях, можно узнать в большом интервью:
TVNET в сотрудничестве с Управлением мест заключения в ближайшие месяцы приоткроет занавес между обществом и тюрьмами. Мы заглянем за двери, которые обычно закрыты.
Мы побеседуем с персоналом тюрем и профессионалами сферы, покажем, что скрывают тюремные стены. Мы будем говорить с самыми опасными преступниками - осужденными пожизненно. Покажем невидимых и невидимое в тюрьме.
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Галерея: Так живет осужденный пожизненно Алдис Звирбулис