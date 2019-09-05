"Считал, что работа меня не достойна". Всё началось с квартирных краж

Для Алдиса Звирбулиса, который в настоящий момент отбывает наказание за изнасилование и убийство девятилетней девочки в камере пожизненно осужденных, это не первый опыт нахождения в местах лишения свободы. Все началось с "малолетки", куда он попал за квартирные кражи. "На тот момент эти грабежи не были с целью наживы. Эти деньги просто шли на то, чтобы их прогулять, купить какие-то вещи или просто пошляться по клубам". Подробнее - в интервью TVNET в рамках проекта "Невидимое в тюрьме".