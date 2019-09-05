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"Считал, что работа меня не достойна". Всё началось с квартирных краж
Для Алдиса Звирбулиса, который в настоящий момент отбывает наказание за изнасилование и убийство девятилетней девочки в камере пожизненно осужденных, это не первый опыт нахождения в местах лишения свободы. Все началось с "малолетки", куда он попал за квартирные кражи. "На тот момент эти грабежи не были с целью наживы. Эти деньги просто шли на то, чтобы их прогулять, купить какие-то вещи или просто пошляться по клубам". Подробнее - в интервью TVNET в рамках проекта "Невидимое в тюрьме".
Алдис Звирбулис. Досье.
- Год рождения: 1978;
- В тюрьме находится в четвертый раз;
- В 2007 году за изнасилование и убийство девятилетней девочки приговорен к пожизненному лишению свободы;
- Свою вину признает.
Подробнее про жизнь в камере для осужденных пожизненно, возможность работать и получать образование в тюрьме, детство и юность заключенного, о преступлении и его последствиях, можно узнать в большом интервью:
TVNET в сотрудничестве с Управлением мест заключения в ближайшие месяцы приоткроет занавес между обществом и тюрьмами. Мы заглянем за двери, которые обычно закрыты.
Мы побеседуем с персоналом тюрем и профессионалами сферы, покажем, что скрывают тюремные стены. Мы будем говорить с самыми опасными преступниками - осужденными пожизненно. Покажем невидимых и невидимое в тюрьме.
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Галерея: Так живет осужденный пожизненно Алдис Звирбулис