Чт, 5.09.2019
Даже зверей, которые просидели в клетке долго, их уже в лес не возвращают. Они уже теряют навык, они не выживут там. Виталий Костецкий, приговоренный к пожизненному лишению свободы

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"Считал, что работа меня не достойна". Всё началось с квартирных краж
Человек за решеткой

Для Алдиса Звирбулиса, который в настоящий момент отбывает наказание за изнасилование и убийство девятилетней девочки в камере пожизненно осужденных, это не первый опыт нахождения в местах лишения свободы. Все началось с "малолетки", куда он попал за квартирные кражи. "На тот момент эти грабежи не были с целью наживы. Эти деньги просто шли на то, чтобы их прогулять, купить какие-то вещи или просто пошляться по клубам". Подробнее - в интервью TVNET в рамках проекта "Невидимое в тюрьме".

Алдис Звирбулис. Досье.

  • Год рождения: 1978;
  • В тюрьме находится в четвертый раз;
  • В 2007 году за изнасилование и убийство девятилетней девочки приговорен к пожизненному лишению свободы;
  • Свою вину признает.

Подробнее про жизнь в камере для осужденных пожизненно, возможность работать и получать образование в тюрьме, детство и юность заключенного, о преступлении и его последствиях, можно узнать в большом интервью:

TVNET в сотрудничестве с Управлением мест заключения в ближайшие месяцы приоткроет занавес между обществом и тюрьмами. Мы заглянем за двери, которые обычно закрыты. 

Мы побеседуем с персоналом тюрем и профессионалами сферы, покажем, что скрывают тюремные стены. Мы будем говорить с самыми опасными преступниками - осужденными пожизненно. Покажем невидимых и невидимое в тюрьме.

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Галерея: Так живет осужденный пожизненно Алдис Звирбулис

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