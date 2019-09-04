Ср, 4.09.2019
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В Великобритании изъяли рекордную партию героина. Он был обернут в полотенца и халаты

ФОТО: AFP/SCANPIX

Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании совместно с пограничной службой изъяло рекордную партию героина в 1,3 тонны, в среду, 4 сентября, сообщает РИА "Новости".

"Почти 1,3 тонны наркотика класса А было изъято с контейнеровоза MV Gibraltar после того, как оно пришвартовалось в порту Феликсстоув 30 августа", - говорится в сообщении Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA).

Согласно заявлению, разведка Национального агентства по борьбе с преступностью установила, что груз с героином будет находиться на судне, когда оно пришвартовалось в Великобритании по пути в Антверпен.

Судно прибыло 30 августа, и его обыскали офицеры пограничных войск и NCA.

Они обнаружили в общей сложности 1 297 кг вещества, обернутого в множество полотенец и халатов.

"Это рекордное изъятие героина в Великобритании и одно из крупнейших в Европе.  Это лишит организованную преступность прибыли в десятки миллионов фунтов стерлингов", - заявил заместитель директора NCA Мэтт Хорн.

Общая стоимость такого груза на улицах могла бы составить около 120 миллионов фунтов стерлингов.

ФОТО: AFP/SCANPIX

После того как наркотики были изъяты, контейнер вернули на судно, чтобы отследить пункт назначения. После остановки в бельгийском порту контейнер был доставлен на грузовике на склад в Роттердаме, после чего сотрудники полиции задержали четырех человек, которые собирались разгружать контейнер.

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