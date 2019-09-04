Июньские протесты в Тбилиси стали поводом моего недавнего путешествия в Грузию. В июне грузин потряс поступок руководства страны, допустившего выступление в парламенте депутата государственной думы страны-агрессора России прямо с кресла спикера Грузии.

Российский дипломат уже давно покинул Грузию, протесты улеглись, а спикер парламента ушел в отставку, но рядом с оккупированными территориями - границами Абхазии и Южной Осетии - идет непрекращающаяся борьба добровольцев против похищения жителей российской армией и сепаратистами, а также против перемещения границы глубже на территорию Грузии.

Во время своего путешествия по Грузии я стал свидетелем этой борьбы активистов против "ползучей оккупации".

Своими глазами видел приграничные зоны оккупированных территорий и познакомился с мужчиной, который в результате своей деятельности получил огромную популярность среди жителей, но ненависть правительства и чиновников, которые на его фоне выглядят подозрительно прокремлевскими и беззубыми в борьбе с происходящим на границе.

В свою очередь в регионе Аджария на юго-западе Грузии я побывал на самой границе с Турцией и увидел жизнь грузинских мусульман высоко в горах. Попал в труднодоступную крепость Хихани, попробовал богатую местную кухню и осмотрел Батуми. Также я встретил двух латышек - Лигу и Лауму, которые живут, работают и развивают свой бизнес в Грузии.