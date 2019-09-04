Женщина пыталась вывезти из Филиппин младенца, спрятав его в ручной клади

Сотрудниками пограничного контроля в международном аэропорту Манилы была задержана американка, пытавшаяся тайком вывезти из страны младенца. Ребенок был спрятан в ручной клади. Об этом сообщает телеканал CNN Philippines.
Американка Дженнифер Тэлбот проходила контроль в одном из терминалов аэропорта столицы Филиппин в среду утром.
"Ребенок был спрятан в большой поясной сумке, и женщина не заявляла о его существовании инспектору паспортного контроля во время оформления предполетных формальностей", - сообщается в заявлении иммиграционного бюро Филиппин.
Согласно данным телеканала, малышу всего шесть дней.
По словам властей, 43-летняя американка утверждает, что является тётей младенца. Однако женщина так и не смогла предоставить какой-либо документ, подтверждающий сказанное.
Как сообщается, власти намереваются обвинить задержанную американку в торговле детьми. Сам малыш пока передан органам социальной защиты.