Инфлюэнсер Майя Арманева открыто рассказала о пережитом насилии и угрозах бывшего мужа
Латвийская телеведущая, модный блогер, основатель Ассоциации блогеров и инфлюэнсеров Майя Арманева никогда не скрывала, что в предыдущем браке пережила эмоциональное насилие. О своем болезненном опыте она откровенно рассказала журналу Ieva.
"Все началось, когда я решила развестись с мужем. Последовали угрозы, вплоть до угрозы жизни - как все может произойти, если я разведусь. [...] До этого я несколько раз давала шанс, хотела сохранить отношения, но в какой-то момент поняла, что это того не стоит.
Тогда мне пригрозили, что отберут ребенка - а как еще мужчины могут манипулировать? Я даже не претендовала ни на деньги, ни на собственность",
- отметила Майя.
Она призналась, что чувствовала себя запутанной и в суде не понимала, что происходит - все повернули так, будто она хочет отомстить и лишить мужа ребенка. Арманева сменила в общей сложности трех адвокатов, пока четвертый наконец не понял, что "дело нечистое".
"Этот адвокат и свел меня тогда со специалистами центра Marta. Мне сразу предложили психологическую помощь - десять бесплатных занятий, которые оказались очень полезными для меня, потому что женщина не может бороться, если она не чувствует себя уверенно. [...] Меня уже не выбивало из равновесия каждое сообщение с угрозами, которое я получала.
Поначалу же от одного только сигнала телефона сердце колотилось, и приходилось думать только о том, что и как ответить.
Помню, психолог спросил: "А почему ты считаешь, что вообще надо отвечать?". Ну как? Разве можно не отвечать? Та правильная, послушная девочка, которая жила во мне, конечно, думала, что не отвечать нельзя", - призналась Арманева.
Только после серьезной работы с психологом ей удалось вернуть внутреннюю уверенность в своих силах. "Я тогда была еще и довольно наивна - думала, как же можно не доверять мужу? На этом и попалась".
Добавим, что в настоящее время Майя Арманева находятся в романтических отношениях с менеджером по продажам Марисом Межалсом.