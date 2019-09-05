5 сентября 2019, 0:01
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Основные причины, по которым Германия так и не смогла отпраздновать победу
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В воскресенье, 1 сентября, отмечалась 80-я годовщина начала Второй мировой войны. В этом контексте портал TVNET предлагает своим читателям исторический анализ одной из главных военных фигур - Германии, и ее роли в конфликте. В статье рассматриваются основные причины, по которым Берлин и его союзники так и не смогли отпраздновать победу.
Борьба на нескольких фронтах одновременно
Военный историк и автор книг Бевин Александр еще во время дискуссии в Лонгвудском колледже в 2001 году указал, что после победы над Францией и оккупации большинства европейских стран Гитлер начал считать себя непобедимым военным гением. Это убедило его в том, что он может полностью положиться на личную интуицию. В свою очередь, эта интуиция подсказала ему, что необходимо переориентировать свои силы с войны против Великобритании на войну против Союза Советских Социалистических Республик (СССР). Гитлер долгое время рассматривал страну как потенциальное жизненное пространство для арийской расы, которую он возглавлял, а ресурсы этой страны как топливо для его рейха.
К тому времени генералы Гитлера уже знали, что война на Западе еще не выиграна до конца, и лишь немногие думали, что достигнуть этого можно при помощи новой войны на Востоке. Также было понятно, что правила войны здесь будут совсем другими - расстояния внутри СССР намного больше, а географическая территория намного шире. Следовательно, война с СССР грозила бы огромным давлением на немецкую военную технику.
Однако Гитлер не слушал предупреждения генералов. В результате образовалась ситуация, что Германия не смогла оказать решающего воздействия на СССР и быстро завершить военный конфликт.
Это, в свою очередь, поставило возглавляемое Гитлером государство в положение борьбы с тремя очень могущественными сверхдержавами одновременно на нескольких фронтах - СССР, Великобританией и США (после вступления в военный конфликт).
Однако ограниченные военные ресурсы Германии были неспособны выдержать такой сценарий в течение длительного времени.
Валдис Кузьмин, исследователь Центра безопасности и стратегических исследований Национальной академии обороны Латвии, в интервью отмечает, что пример Первой мировой войны показал, что Германия не могла сражаться одновременно на двух фронтах. Вторая мировая война только укрепила это убеждение.
Интересное и несколько альтернативное мнение было высказано бывшим офицером Вермахта Хубертом Мензелем. В интервью Би-би-си он сообщает, что немецкие генералы уже тогда были убеждены, что к 1942 или 1943 году противники Германии достигнут максимального уровня боеготовности. Следовательно, попытки проглотить большой "сгусток" СССР также могут рассматриваться как превентивная мера - уничтожить одного из противников, прежде чем он в тандеме со своими союзниками сможет поставить под угрозу Германию с Востока. В то время такой план казался реалистичным, но в результате Германия также сражалась на нескольких фронтах одновременно.
Нехватка военных ресурсов
Эта причина в какой-то мере ссылается на первую. Историк Ричард Дж. Эванс указывает в своей статье для The Guardian, что немецкая армия столкнулась с очень большим дефицитом топлива. В этом контексте очень помогли оккупированные Румыния и Венгрия, но этого все еще было недостаточно, чтобы компенсировать огромный спрос бронетехники Вермахта. Неудачное нападение Германии на Кавказ, а также кампания Эрвина Роммеля в Северной Африке были направлены на попытки получить доступ к нефтяным ресурсам. Кроме того, Германии, в отличие от ее противников, также не хватало стали и других природных ресурсов. Наконец, около 1942 года, появилась первая нехватка человеческих ресурсов.
Данная ситуация означала, что Германия не может участвовать в длительной войне.
Поэтому, когда Вермахт был остановлен у британского побережья на западе и у Москвы на востоке, разгром Германии был лишь вопросом времени.
Многие могут задаться вопросом, как Германия с такими трудностями могла так долго сохранять серьезную военную силу. В своем интервью Кузьмин говорит, что до 1944 года функционирование Вермахта происходило на основе инновационных технологий, способных производить синтетическое топливо. "1944 году ситуация изменилась, когда ВВС США и Великобритании провели целенаправленную бомбардировочную кампанию, направленную на уничтожение заводов по производству синтетического топлива", говорит Кузьмин.
Неэффективность военного производства
Эксперт по военной истории Джонатан Паршалл на Международной конференции по Курской битве во время Второй мировой войны, указал, что система военного производства Германии была неэффективной. Уже в 1942 году было заметно, что Германия вообще не способна производить столько же танков, как США и СССР. Совокупные данные показывают, что США и СССР за всю войну произвели более 100 000 танков, а Германия - чуть более 46 000. Эти различия можно объяснить разными производственными подходами, используемыми обеими странами.
США и СССР больше внимания уделяли количеству, упрощению производства и повышению скорости производства, но немецкая стратегия была противоположной.
Она была сосредоточена на качестве танков и была готова выделять на производство как большие суммы (в отличие от СССР), так и длительное время. Плюс ко всему, военная техника Германии имела слишком много разных моделей, что затрудняло координацию на поле боя, и для ее создания (в отличие от США и СССР) требовалась относительно квалифицированная рабочая сила. Аналогичная ситуация наблюдалась и с огнестрельным оружием, которое из-за своей сложной структуры, в арктическом климате России замерзало. И хотя такой подход Германии, с одной стороны, понятен, в контексте длительной и тотальной войны акцент на количественном производстве и упрощении военной техники гораздо более эффективен.
В интервью Кузьмин также указывает, что трудности немецкого производства можно объяснить также бомбардировками, нацеленными на немецкие заводы, а также отсутствием военных ресурсов, о которых уже упоминалось.
"Военное производство в США развивалось в тепличных условиях. Были фабрики, которые могли работать 24 часа в сутки и находиться непосредственно у источников энергии и полезных ископаемых. Следовательно, производство любого отдельного оборудования было во много раз дешевле и эффективнее, чем в Германии", говорит эксперт.
"В свою очередь, выбор Германии военного производства в последние годы войны - танк Тигр и реактивные самолеты - были более связаны с нехваткой человеческих ресурсов. Германия не могла позволить себе использовать людей, как это делали Советский Союз, Китай или США. У Германии никогда не было такого количества войск для вооружения танковых дивизий, как в СССР. Германия просто должна была пытаться производить меньше, но лучше", - говорит историк.
Низкокачественные союзники и отсутствие координации между ними
Хотя главные союзники Германии - Италия и Япония - были серьезными игроками в международной системе того времени, их военная мощь не могла сравниться с военной мощью США, СССР и, в некоторой степени, британцев. Нужно взглянуть на тот факт, что в США, СССР и британской колонии того времени - в Индии - проживало более ста миллионов человек. В свою очередь Италия и Япония страдали от тех же проблем, что и Германия, - нехватки военных ресурсов.
Что касается итальянской армии, то Гриффин Джонсон, который специализируется на образовательных исторических видеороликах и является автором YouTube канала The Armchair Historian, отмечает, что она столкнулась как с невозможностью производить высококачественную военную технику, так и с низким качеством уже имеющейся техники. Организационные и управленческие структуры ее армии также могли бы быть лучше. Все эти факторы сделали Италию бременем для Германии (из-за многочисленных просьб о военной помощи), а не качественным союзником.
В Японии военная ситуация была похожей. Техника была относительно устаревшей, а командные структуры не лучшими. Хотя у Японии был сильный флот и поддерживающая авиация, по крайней мере, в начале войны, она не могла конкурировать с промышленной мощью США в затяжной войне. К концу конфликта флот Вашингтона превзошел японский практически во всех отношениях.
Историки также отмечают, что Япония могла бы помочь в борьбе против СССР в Азии, но она не хотела тратить свои и без того ограниченные ресурсы, чтобы помочь Германии.
Приоритетом была борьба с Китаем, а затем и с Соединенными Штатами. Кузьмин отмечает, что Китай на самом деле является относительно недооцененным игроком. "Япония не могла многое сделать в Тихом океане, потому что она оказалась в ловушке Китая", - говорит исследователь.
Между союзниками была координация намного лучше, и они также функционировали как союзники. "Что бы Черчилль ни думал о Сталине, все понимали, что им выгодно работать вместе для борьбы с нацистской Германией. В рамках такой координации их победа была лишь вопросом времени", говорит Кузьмин.
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