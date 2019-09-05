В воскресенье, 1 сентября, отмечалась 80-я годовщина начала Второй мировой войны. В этом контексте портал TVNET предлагает своим читателям исторический анализ одной из главных военных фигур - Германии, и ее роли в конфликте. В статье рассматриваются основные причины, по которым Берлин и его союзники так и не смогли отпраздновать победу.

Борьба на нескольких фронтах одновременно

Военный историк и автор книг Бевин Александр еще во время дискуссии в Лонгвудском колледже в 2001 году указал, что после победы над Францией и оккупации большинства европейских стран Гитлер начал считать себя непобедимым военным гением. Это убедило его в том, что он может полностью положиться на личную интуицию. В свою очередь, эта интуиция подсказала ему, что необходимо переориентировать свои силы с войны против Великобритании на войну против Союза Советских Социалистических Республик (СССР). Гитлер долгое время рассматривал страну как потенциальное жизненное пространство для арийской расы, которую он возглавлял, а ресурсы этой страны как топливо для его рейха.

К тому времени генералы Гитлера уже знали, что война на Западе еще не выиграна до конца, и лишь немногие думали, что достигнуть этого можно при помощи новой войны на Востоке. Также было понятно, что правила войны здесь будут совсем другими - расстояния внутри СССР намного больше, а географическая территория намного шире. Следовательно, война с СССР грозила бы огромным давлением на немецкую военную технику.

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Однако Гитлер не слушал предупреждения генералов. В результате образовалась ситуация, что Германия не смогла оказать решающего воздействия на СССР и быстро завершить военный конфликт.

Это, в свою очередь, поставило возглавляемое Гитлером государство в положение борьбы с тремя очень могущественными сверхдержавами одновременно на нескольких фронтах - СССР, Великобританией и США (после вступления в военный конфликт).

Однако ограниченные военные ресурсы Германии были неспособны выдержать такой сценарий в течение длительного времени.

Валдис Кузьмин, исследователь Центра безопасности и стратегических исследований Национальной академии обороны Латвии, в интервью отмечает, что пример Первой мировой войны показал, что Германия не могла сражаться одновременно на двух фронтах. Вторая мировая война только укрепила это убеждение.

Интересное и несколько альтернативное мнение было высказано бывшим офицером Вермахта Хубертом Мензелем. В интервью Би-би-си он сообщает, что немецкие генералы уже тогда были убеждены, что к 1942 или 1943 году противники Германии достигнут максимального уровня боеготовности. Следовательно, попытки проглотить большой "сгусток" СССР также могут рассматриваться как превентивная мера - уничтожить одного из противников, прежде чем он в тандеме со своими союзниками сможет поставить под угрозу Германию с Востока. В то время такой план казался реалистичным, но в результате Германия также сражалась на нескольких фронтах одновременно.

Нехватка военных ресурсов

Эта причина в какой-то мере ссылается на первую. Историк Ричард Дж. Эванс указывает в своей статье для The Guardian, что немецкая армия столкнулась с очень большим дефицитом топлива. В этом контексте очень помогли оккупированные Румыния и Венгрия, но этого все еще было недостаточно, чтобы компенсировать огромный спрос бронетехники Вермахта. Неудачное нападение Германии на Кавказ, а также кампания Эрвина Роммеля в Северной Африке были направлены на попытки получить доступ к нефтяным ресурсам. Кроме того, Германии, в отличие от ее противников, также не хватало стали и других природных ресурсов. Наконец, около 1942 года, появилась первая нехватка человеческих ресурсов.

Данная ситуация означала, что Германия не может участвовать в длительной войне.

Поэтому, когда Вермахт был остановлен у британского побережья на западе и у Москвы на востоке, разгром Германии был лишь вопросом времени.

Многие могут задаться вопросом, как Германия с такими трудностями могла так долго сохранять серьезную военную силу. В своем интервью Кузьмин говорит, что до 1944 года функционирование Вермахта происходило на основе инновационных технологий, способных производить синтетическое топливо. "1944 году ситуация изменилась, когда ВВС США и Великобритании провели целенаправленную бомбардировочную кампанию, направленную на уничтожение заводов по производству синтетического топлива", говорит Кузьмин.

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Неэффективность военного производства

Эксперт по военной истории Джонатан Паршалл на Международной конференции по Курской битве во время Второй мировой войны, указал, что система военного производства Германии была неэффективной. Уже в 1942 году было заметно, что Германия вообще не способна производить столько же танков, как США и СССР. Совокупные данные показывают, что США и СССР за всю войну произвели более 100 000 танков, а Германия - чуть более 46 000. Эти различия можно объяснить разными производственными подходами, используемыми обеими странами.

США и СССР больше внимания уделяли количеству, упрощению производства и повышению скорости производства, но немецкая стратегия была противоположной.

Она была сосредоточена на качестве танков и была готова выделять на производство как большие суммы (в отличие от СССР), так и длительное время. Плюс ко всему, военная техника Германии имела слишком много разных моделей, что затрудняло координацию на поле боя, и для ее создания (в отличие от США и СССР) требовалась относительно квалифицированная рабочая сила. Аналогичная ситуация наблюдалась и с огнестрельным оружием, которое из-за своей сложной структуры, в арктическом климате России замерзало. И хотя такой подход Германии, с одной стороны, понятен, в контексте длительной и тотальной войны акцент на количественном производстве и упрощении военной техники гораздо более эффективен.

В интервью Кузьмин также указывает, что трудности немецкого производства можно объяснить также бомбардировками, нацеленными на немецкие заводы, а также отсутствием военных ресурсов, о которых уже упоминалось.

"Военное производство в США развивалось в тепличных условиях. Были фабрики, которые могли работать 24 часа в сутки и находиться непосредственно у источников энергии и полезных ископаемых. Следовательно, производство любого отдельного оборудования было во много раз дешевле и эффективнее, чем в Германии", говорит эксперт.

"В свою очередь, выбор Германии военного производства в последние годы войны - танк Тигр и реактивные самолеты - были более связаны с нехваткой человеческих ресурсов. Германия не могла позволить себе использовать людей, как это делали Советский Союз, Китай или США. У Германии никогда не было такого количества войск для вооружения танковых дивизий, как в СССР. Германия просто должна была пытаться производить меньше, но лучше", - говорит историк.

Низкокачественные союзники и отсутствие координации между ними

Хотя главные союзники Германии - Италия и Япония - были серьезными игроками в международной системе того времени, их военная мощь не могла сравниться с военной мощью США, СССР и, в некоторой степени, британцев. Нужно взглянуть на тот факт, что в США, СССР и британской колонии того времени - в Индии - проживало более ста миллионов человек. В свою очередь Италия и Япония страдали от тех же проблем, что и Германия, - нехватки военных ресурсов.

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Что касается итальянской армии, то Гриффин Джонсон, который специализируется на образовательных исторических видеороликах и является автором YouTube канала The Armchair Historian, отмечает, что она столкнулась как с невозможностью производить высококачественную военную технику, так и с низким качеством уже имеющейся техники. Организационные и управленческие структуры ее армии также могли бы быть лучше. Все эти факторы сделали Италию бременем для Германии (из-за многочисленных просьб о военной помощи), а не качественным союзником.

В Японии военная ситуация была похожей. Техника была относительно устаревшей, а командные структуры не лучшими. Хотя у Японии был сильный флот и поддерживающая авиация, по крайней мере, в начале войны, она не могла конкурировать с промышленной мощью США в затяжной войне. К концу конфликта флот Вашингтона превзошел японский практически во всех отношениях.

Историки также отмечают, что Япония могла бы помочь в борьбе против СССР в Азии, но она не хотела тратить свои и без того ограниченные ресурсы, чтобы помочь Германии.

Приоритетом была борьба с Китаем, а затем и с Соединенными Штатами. Кузьмин отмечает, что Китай на самом деле является относительно недооцененным игроком. "Япония не могла многое сделать в Тихом океане, потому что она оказалась в ловушке Китая", - говорит исследователь.

Между союзниками была координация намного лучше, и они также функционировали как союзники. "Что бы Черчилль ни думал о Сталине, все понимали, что им выгодно работать вместе для борьбы с нацистской Германией. В рамках такой координации их победа была лишь вопросом времени", говорит Кузьмин.