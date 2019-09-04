Суд отказал в аресте экс-главы погранохраны Гарбарса

Гарбарс покинул зал суда, не дав никаких комментариев журналистам.

Суд сегодня рассматривал также просьбу о применении ареста к двум сотрудникам дорожно-строительной компании Igate, в том числе к председателю правления и совладельцу предприятия Марису Пейлансу. В отношении них суд постановил арест не применять. Бюро внутренней безопасности (IDB) может обжаловать это решение в Рижском окружном суде.

Как сообщалось, IDB вместе с бывшим начальником ГПО задержало бывшего заместителя начальника управления вооружения, снабжения и технических ресурсов главного управления ГПО и двух работников Igate. Данные лица были задержаны по подозрению в нарушении закона в процессе строительства, которое проводилось в рамках договоров, заключенных между погранохраной и предприятием, о постройке инфраструктуры на границе Латвии и России, а также обустройстве границ между Латвией и Белоруссией.