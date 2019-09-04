Суд отказал в аресте экс-главы погранохраны Гарбарса
Суд Видземского предместья Риги не выдал санкцию на арест бывшего начальника Государственной пограничной охраны (ГПО) Нормунда Гарбарса.
Гарбарс покинул зал суда, не дав никаких комментариев журналистам.
Суд сегодня рассматривал также просьбу о применении ареста к двум сотрудникам дорожно-строительной компании Igate, в том числе к председателю правления и совладельцу предприятия Марису Пейлансу. В отношении них суд постановил арест не применять. Бюро внутренней безопасности (IDB) может обжаловать это решение в Рижском окружном суде.
Как сообщалось, IDB вместе с бывшим начальником ГПО задержало бывшего заместителя начальника управления вооружения, снабжения и технических ресурсов главного управления ГПО и двух работников Igate. Данные лица были задержаны по подозрению в нарушении закона в процессе строительства, которое проводилось в рамках договоров, заключенных между погранохраной и предприятием, о постройке инфраструктуры на границе Латвии и России, а также обустройстве границ между Латвией и Белоруссией.
В 2015 году ГПО заключила с Igate договор о строительстве инфраструктуры вдоль границы. В октябре 2017 года правительство разрешило Министерству внутренних дел взять долгосрочные обязательства на сумму более 31 млн евро на укрепление границы Латвии с Россией и Белоруссией в течение трех лет.