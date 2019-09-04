В закрытом родильном отделении Кулдигской больницы обнаружен сальмонеллез

Публично больница заявила, что закрытие отделения связано с желанием позволить медикам полноценно отдохнуть и одновременно обновить отделение. В то же время один из молодых отцов сообщил агентству LETA о возможных нарушениях гигиенических норм в отделении. Его новорожденный ребенок в конце августа провел в отделении несколько дней, после чего заболел сальмонеллезом. Мужчина допускает, что случаев заболевания могло быть больше, а также выразил возмущение тем, что официально больница озвучивает другую причину.

Арая сообщила, что в распоряжении ЦПКЗ есть подтвержденная информация о десяти случаях сальмонеллеза, в том числе у восьми новорожденных, которые лежали в родильном отделении Кулдигской больницы. О ситуации проинформирована Инспекция здравоохранения.

Центр провел в больнице эпидемиологическое расследование и взял в родильном отделении образцы для лабораторных анализов. Также специалисты центра дали больнице рекомендации по профилактике инфекций и мониторингу эпидемиологической ситуации, например, перед выпиской из отделения проверять всех новорожденных на инфекцию, а также проверить на острые кишечные заболевания всех пациентов в больнице.

Представитель ЦПКЗ отметила, что в ходе эпидемиологической проверки не получено доказательств того, что вспышка сальмонеллеза может быть связана с пищеблоком больницы, молочной смесью или другими факторами риска, связанными с питанием в больнице.

В настоящее время ЦПКЗ продолжает эпидемиологическое расследование и предпринимает другие необходимые меры в связи со случаями сальмонеллеза в отделении.

Руководитель родильного и гинекологического отделения больницы Наталья Гайлите заявила агентству LETA, что в ее распоряжении нет информации о том, что в родильном отделении кто-то из пациентов заболел сальмонеллезом.