Правительство Украины согласовало увольнение Кличко с поста главы администрации Киева

Правительство Украины направит президенту Владимиру Зеленскому представление об увольнении Виталия Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации, пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на премьер-министра Украины Алексея Гончарука.
Депутат Рады Алексей Гончаренко сообщил УНИАН, что решение об увольнении Кличко было принято единогласно "в связи с окончанием срока полномочий прошлого президента".
Окончательное решение за главой Украины Владимиром Зеленским. В июле его офис поручил правительству снять Виталия Кличко с должности главы Киевской городской администрации, которую он совмещает с должностью мэра.
Виталий Кличко считает это решение неконституционным. Политик также пообещал принять участие на следующих выборах в мэры Киева.
Кличко занимает пост мэра Киева с 5 июня 2014 года, пост главы городской администрации - с 25 июня 2014 года.