Правительство Украины согласовало увольнение Кличко с поста главы администрации Киева

Депутат Рады Алексей Гончаренко сообщил УНИАН, что решение об увольнении Кличко было принято единогласно "в связи с окончанием срока полномочий прошлого президента".

Окончательное решение за главой Украины Владимиром Зеленским. В июле его офис поручил правительству снять Виталия Кличко с должности главы Киевской городской администрации, которую он совмещает с должностью мэра.

Виталий Кличко считает это решение неконституционным. Политик также пообещал принять участие на следующих выборах в мэры Киева.