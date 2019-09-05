Число жертв урагана "Дориан" растёт

Ураган вновь усилился до третьей категории. Как сообщается, что число погибших возрастает по мере разбора завалов.

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Ранее премьер-министр Багамских островов Хьюберт Миннис заявлял о пяти погибших. Также он рассказал, что береговая охрана спасла на Абако несколько пострадавших, которых доставили в больницу.

Согласно данным ООН, в помощи нуждаются 70 тысяч человек, пишет DW.

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В Национальном центре по слежению за ураганами США проинформировали, что сила ветра в эпицентре урагана составляет около 230 километров в час. Жителей острова просят не покидать убежища пока "Дориан" не отступит.

Напомним, из-за приближения урагана "Дориан" в США были эвакуированы прибрежные районы трех штатов. В четырех штатах пока объявлен режим чрезвычайной ситуации.