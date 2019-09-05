Число жертв урагана "Дориан" растёт

В результате урагана "Дориан" на Багамах погибли, по меньшей мере, 20 человек. Об этом заявил министр здравоохранения страны Дюэйн Сэндс. Его слова приводит издание Miami Herald.
#USCG Hurricane #Dorian response operations are underway in support of the Bahamas. See the full video: https://t.co/di4xV6Eap0— U.S. Coast Guard (@USCG) September 5, 2019
🎥: @USCGSoutheast pic.twitter.com/QQ2D3ObDFD
Ураган вновь усилился до третьей категории. Как сообщается, что число погибших возрастает по мере разбора завалов.
Ранее премьер-министр Багамских островов Хьюберт Миннис заявлял о пяти погибших. Также он рассказал, что береговая охрана спасла на Абако несколько пострадавших, которых доставили в больницу.
Согласно данным ООН, в помощи нуждаются 70 тысяч человек, пишет DW.
Галерея: Последствия "Дориана" на Багамах
В Национальном центре по слежению за ураганами США проинформировали, что сила ветра в эпицентре урагана составляет около 230 километров в час. Жителей острова просят не покидать убежища пока "Дориан" не отступит.
Напомним, из-за приближения урагана "Дориан" в США были эвакуированы прибрежные районы трех штатов. В четырех штатах пока объявлен режим чрезвычайной ситуации.
Галерея: Ураган "Дориан"