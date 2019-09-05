Чт, 5.09.2019
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Число жертв урагана "Дориан" растёт

ФОТО: Reuters/ScanPix

В результате урагана "Дориан" на Багамах погибли, по меньшей мере, 20 человек. Об этом заявил министр здравоохранения страны Дюэйн Сэндс. Его слова приводит издание Miami Herald. 

Ураган вновь усилился до третьей категории. Как сообщается, что число погибших возрастает по мере разбора завалов.

ФОТО: Reuters/ScanPix

Ранее премьер-министр Багамских островов Хьюберт Миннис заявлял о пяти погибших. Также он рассказал, что береговая охрана спасла на Абако несколько пострадавших, которых доставили в больницу.

Согласно данным ООН, в помощи нуждаются 70 тысяч человек, пишет DW.

Галерея: Последствия "Дориана" на Багамах

В Национальном центре по слежению за ураганами США проинформировали, что сила ветра в эпицентре урагана составляет около 230 километров в час. Жителей острова просят не покидать убежища пока "Дориан" не отступит. 

Напомним, из-за приближения урагана "Дориан" в США были эвакуированы прибрежные районы трех штатов. В четырех штатах пока объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Галерея: Ураган "Дориан" 

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