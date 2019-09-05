Лондон опубликовал новые правила для мигрантов из Европы после "жёсткого Brexit"

Граждане стран ЕС, а также Исландии, Норвегии, Швейцарии и Лихтенштейна, смогут онлайн подать запрос на вид на жительство в Великобритании сроком на три года. Об этом пишет DW.
Власти Великобритании в среду, 4 сентября, опубликовали новые правила для мигрантов из вышеупомянутых стран.
Граждане этих государств смогут запросить в Великобритании вид на жительство сроком на три года. Они, и их ближайшие родственники смогут заполнить и подать заявку онлайн.
Планируется, что новые правила вступят в силу сразу же после "жёсткого Brexit" до конца 2020 года. Они будут относиться только к тем, кто планирует длительно проживать и работать в Великобритании. Новые правила будут введены с целью регулирования притока трудовых мигрантов, а также, чтобы повысить контроль на границе, пишет DW.
В день принятия новых правил Британский парламент запретил Джонсону выходить из ЕС без договора 31 октября, а после отклонил его идею провести досрочные выборы в государстве.