Лондон опубликовал новые правила для мигрантов из Европы после "жёсткого Brexit"

Власти Великобритании в среду, 4 сентября, опубликовали новые правила для мигрантов из вышеупомянутых стран.

Граждане этих государств смогут запросить в Великобритании вид на жительство сроком на три года. Они, и их ближайшие родственники смогут заполнить и подать заявку онлайн.

Планируется, что новые правила вступят в силу сразу же после "жёсткого Brexit" до конца 2020 года. Они будут относиться только к тем, кто планирует длительно проживать и работать в Великобритании. Новые правила будут введены с целью регулирования притока трудовых мигрантов, а также, чтобы повысить контроль на границе, пишет DW.