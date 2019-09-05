Передача: в Эстонии с 2014 года на постоянной основе находится секретный американский спецназ

Эстония провозгласила, что США – наш крупнейший партнер в вопросах безопасности и ее гарант. До сих пор общественность знала о том, что в Тапа базируются подразделения НАТО, но о секретном американском спецподразделении известно не было, передает Rus.Postimees со ссылкой на Rus.ERR.