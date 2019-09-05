Галерея: В Таллинн прибыл гигантский круизный лайнер

В четверг Таллинн посещает одно круизное судно, которое доставило в столицу на один день почти 5000 интуристов, передаёт Rus.Postimees.
В 9 часов утра в порту Ванасадам ошвартовалось судно MSC Meraviglia с почти 5000 туристами на борту. Судно под флагом Мальты покинет Таллинн в 18 часов. По вместимости пассажиров MSC Meraviglia является крупнейшим из круизных судов, в этот сезон посетивших Таллинн.
В общей сложности Таллинн в течение этого сезона круизные суда посетят 339 раз, круизными судами прибудет около 600 000 круизных туристов. Круизный сезон открылся 27 апреля и завершится 19 октября.
В прошлом году круизные суда посетили Таллинн 338 раз, доставив в столицу страны рекордное количество пассажиров - 635 000 туристов.