В Лиепае за незаконную продажу алкоголя и сигарет задержаны четыре человека

В Лиепае полиция задержала четырех человек за незаконную продажу алкоголя и табачных изделий, сообщила агентству LETA помощник начальника Курземского регионального управления Госполиции Сигне Штейнберга.
Работники Курземского регионального управления Госполиции 26 августа за незаконную реализацию алкогольных напитков и табачных изделий в группе лиц задержали двоих мужчин, родившихся в 1961 и 1986 годах, и двоих женщин 1991 и 1960 года рождения. В ходе обыска было обнаружено более 85 000 сигарет без латвийских акцизных марок, а также нелегальный алкоголь.
Один из задержанных был взят под арест. В рамках уголовного процесса было проведено несколько обысков, в ходе которых работники Госполиции изъяли 47,4 литров нелегального алкоголя, 85 365 сигарет без латвийских акцизных марок, два транспортных средства и наличные в размере 2500 евро.