В Лиепае за незаконную продажу алкоголя и сигарет задержаны четыре человека

Работники Курземского регионального управления Госполиции 26 августа за незаконную реализацию алкогольных напитков и табачных изделий в группе лиц задержали двоих мужчин, родившихся в 1961 и 1986 годах, и двоих женщин 1991 и 1960 года рождения. В ходе обыска было обнаружено более 85 000 сигарет без латвийских акцизных марок, а также нелегальный алкоголь.