Просто и вкусно: ленивый заливной пирог с курицей и кабачком
Простой и быстрый рецепт вкусного пирога (или запеканки) на каждый день предложила на днях автор кулинарного блога "Вика - Простые Рецепты" на YouTube. Получается он очень легким и нежным по вкусу, а выглядит как аппетитно! Хочется попробовать...
Ингредиенты: мука - 120 г, яйца - 2 шт., молоко - 150 мл, разрыхлитель - 2 ч. л., картофельный крахмал - 1 ч. л, соль, перец по вкусу; для начинки - 350 г куриного филе или очищенного мяса с бедер, 1 кабачок, 100 г твердого сыра, пучок укропа.
* Диаметр формы для выпекания - 26 см.
Процесс приготовления во всех подробностях смотрите на видео!