Чт, 5.09.2019
У всех есть такое мнение, что тем, кто приговорен к пожизненному заключению, нечего терять. Но нам, пожизненно осужденным, есть что терять больше других. Улдис Луянс, приговоренный к пожизненному лишению свободы

Просто и вкусно: ленивый заливной пирог с курицей и кабачком
Видеорецепт

ФОТО: скриншот видео

Простой и быстрый рецепт вкусного пирога (или запеканки) на каждый день предложила на днях автор кулинарного блога "Вика - Простые Рецепты" на YouTube. Получается он очень легким и нежным по вкусу, а выглядит как аппетитно! Хочется попробовать...

Ингредиенты: мука - 120 г, яйца - 2 шт., молоко - 150 мл, разрыхлитель - 2 ч. л., картофельный крахмал - 1 ч. л, соль, перец по вкусу; для начинки - 350 г куриного филе или очищенного мяса с бедер, 1 кабачок, 100 г твердого сыра, пучок укропа.

* Диаметр формы для выпекания - 26 см.

Процесс приготовления во всех подробностях смотрите на видео!

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