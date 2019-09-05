Просто и вкусно: ленивый заливной пирог с курицей и кабачком

Простой и быстрый рецепт вкусного пирога (или запеканки) на каждый день предложила на днях автор кулинарного блога "Вика - Простые Рецепты" на YouTube. Получается он очень легким и нежным по вкусу, а выглядит как аппетитно! Хочется попробовать...