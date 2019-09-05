Все бесит? В Риге открыли комнату, в которой можно крушить телевизоры, посуду и не только

Все бесит и хочется разнести все к чертям? Тогда вам определенно в Smash Room Riga - здесь бьют посуду, телевизоры, компьютеры, музыкальные инструменты, будильники и не только. Разумеется, за деньги, но, возможно, это того стоит? О новинке в Риге рассказала передача "900 sekundes" на телеканале LNT.
Это первое место в Латвии, где люди за определенную плату могут разбивать различные бытовые предметы.
Посетители "Smash Room Riga" могут выбрать различное "оружие" из предлагаемого арсенала.
Есть лишь одно обязательное требование - вы должны быть в защитной экипировке, потому что осколки летят во все стороны. Каску и очки придется надеть в обязательном порядке, комбинезон по желанию.
"Уровень агрессии в нашем обществе чрезвычайно высокий, и это мероприятие обойдется вам дешевле, чем психотерапия, и это гораздо полезнее, чем нападать на своих близких", - рассказал в передаче хозяин "комнаты уничтожения" Кристап Залитис.
Вещей для уничтожения в "Smash Room Riga" хватит еще надолго, как убедились журналисты, телевизоры, например, представлены в очень широком ассортименте.
Местечко это расположилось в Московском форштадте.
Галерея: "Комната для уничтожения" в Риге