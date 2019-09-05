Все бесит? В Риге открыли комнату, в которой можно крушить телевизоры, посуду и не только

Все бесит и хочется разнести все к чертям? Тогда вам определенно в Smash Room Riga - здесь бьют посуду, телевизоры, компьютеры, музыкальные инструменты, будильники и не только. Разумеется, за деньги, но, возможно, это того стоит? О новинке в Риге рассказала передача "900 sekundes" на телеканале LNT.