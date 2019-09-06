Эстонские братья-наркодельцы килограммами продавали фентанил под прикрытием работы в рыбной фирме

По словам самих братьев, работавших в фирме их отца, которого называют рыбным королем причудского региона, они жили на широкую ногу и купались в роскоши.

Представление об этом дает, к примеру, их автопарк, включавший в себя люксовый внедорожник BMW, Range Rover, Bentley и Porsche 911.

По словам госпрокурора Вахура Верте, в ходе криминального производства было получено представление о стиле жизни Пауля и Дмитрия Кярбергов, который не соответствовал их официальным доходам.

Конфискованные у Кярбергов наручные часы стоимостью по 20 000 евро. ФОТО: Прокуратура

"В представлении общественности оба брата работали в рыбной фирме своего отца, но в то же время жили в богатых квартирах в Пирита, строили новый дом в Виймси, участвовали в гонках на ускорение на дорогих спортивных автомобилях и много путешествовали.

После задержания братьев в их домах были найдены ценные украшения, золото, деньги, ценное огнестрельное оружие и т.д. У обоих в ходе обысков нашли, к примеру, наручные часы Rolex стоимостью около 20 000 евро", - перечислил Верте.

Конфискованное у Кярбергов имущество ФОТО: Прокуратура

В ходе криминального производства вырисовалась картина того, как братьям удавалось жить двойной жизнью: под прикрытием работы в компании отца они килограммами продавали фентанил.

Решением суда оба брата вчера остались без имущества на сумму почти в полтора миллиона евро. Эта сумма покрывает их доход, полученный преступным путем.

Конфискованная у Дмитрия Кярберга недвижимость в Лодуметса. ФОТО: Прокуратура

По словам руководителя службы по борьбе с организованной преступностью Центральной криминальной полиции Эстонии Аго Лейса, дело Кярбергов является для полиции одной из крупнейших побед.

"Помимо найденных нами наркотических веществ, один из братьев, раскаявшись, выдал большое количество фентанила, который был спрятан по всей Эстонии", - сказал Лейс.

По его словам, теперь фентанил почти исчез с эстонского рынка, а число смертей от передозировки им резко упало. У братьев Кярберг полиция изъяла самое большое в истории Эстонии количество фентанила.

Конфискованная у Дмитрия Кярберга недвижимость в Лодуметса. Прокуратура

Полиция провела сложную операцию, к которой был привлечен литовский тайный агент под псевдонимом Хенрикас Буйвидас. Он представил эстонской полиции самые важные доказательства.

Бизнес братьев был тщательно продуман, а сами они действовали очень осторожно.

Движение денег производилось в криптовалюте, а наркотики транспортировались через вырытые в лесу Виймси тайники.

Конфискованное у братьев имущество ФОТО: Прокуратура

Первый контакт с братьями состоялся у тайного агента в сауне спа-центра в Виймси, там стороны договорились о первой сделке.

Дальше они общались при помощи телефонных приложений, на которые пришли инструкции о покупке GPS-устройства, позволяющего найти наркотайник с лесу.

Все средства и деньги на сделку Буйвидас получил от эстонской полиции, с которой поддерживал контакт в течение всей операции.

В ходе сложной полицейской операции у братьев было изъято почти три килограмма смертельно опасного фентанила, которого хватило бы на два миллиона человек.