В Великобритании найдена мертвой пара из Латвии. Их двухлетний сын спасен

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Pictured: 'Murder-suicide' married couple who were found dead in their home where police saved their two-year-old son

======https://t.co/kWvCOdnxKQ pic.twitter.com/hHeilIFAV4 — Επικαιρότητα - V - News (@triantafyllidi2) September 5, 2019

По сообщениям издания, возможно, произошло убийство и самоубийство.

Полиция сейчас расследует дело как необъяснимый случай смерти. Ведется следствие.

СМИ идентифицировали погибших как 32-летнего Кирилла Немцова и 23-летнюю Лану Немцову. Официально погибшие не опознаны.

Ссылаясь на социальные сети, The Sun сообщил, что пара из Латвии, в прошлом месяце они отпраздновали двухлетие сына.

По сведениям The Sun, женщина работала в компании Boots Opticians, а мужчина в пиццерии Pizza Express.

Полиция получила вызов на место происшествия в среду вечером. Друг семьи нашел пару мертвой. Их сын спал в своей кроватке. По сообщениям издания, сейчас мальчик у родственников.

"Я видел в доме капли крови, но больше всего переживал, в безопасности ли малыш", - рассказал изданию мужчина, обнаруживший погибших.

"Я не могу забыть лица Ланы и Кирилла, они не были естественного цвета. К счастью, ребенок уснул в своей кровати", - добавил он.

Владелец дома отметил The Sun, что сдал паре дом два года назад, когда Лана была беременна.

"У меня никогда не было никаких проблем с ними. Они платили вовремя", - рассказал он, отметив, что последний раз общался с ними пару месяцев назад при замене бойлера.

Сосед, пожелавший остаться неназванным, рассказал Mirror Online, что "Лана была молодой и очень радостной девушкой", "это была красивая и приятная семья", "меня это очень удивило. Очень грустно слышать такое".