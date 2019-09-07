Женщина, которая разоблачила насильников, и город, который ей этого не простил

В 2012 году американку Александрию Годдард потрясла новость из родного городка Стьюбенвилл. Члены местной футбольной команды напоили до беспамятства и изнасиловали 16-летнюю девушку. Больше всего женщину шокировало то, что о произошедшем знали очень многие, но никто, кроме самой Александрии, не сделал ничего, чтобы насильники предстали перед судом. Как оказалось, у правды могут быть свои последствия.

Гордость всего города

Команду по американскому футболу в Стьюбенвилле (штат Огайо) можно назвать знаменитостями - все в городе знают игроков по именам и активно следят за их победами и поражениями.

Александрия Годдард покинула город в начале девяностых годов - до этого она прожила там всю свою жизнь.

В интервью со СМИ она упоминала, что уже в те времена, когда она жила в городке, у спортсменов был особый статус - почти все родители мечтали, чтобы у их мальчиков была карьера спортсмена.

Когда в 2012 году Александрия увидела в новостях короткий репортаж о двух футболистах из средней школы Стьюбенвилла, которые были арестованы по подозрению в изнасиловании, она не могла понять, как такое могло произойти. Еще больше ее удивляло то, что скандалу практически не придавали никакого внимания.

Сегодня историю Стьюбенвилла знают во всем мире и называют образцом проявления "культуры изнасилования" — такой культуры, при которой сексуальное насилие над женщинами считается нормой.

Стьюбенвилл - маленький городок на окраине штата Огайо с населением всего 18 тысяч человек. Ближайший крупный населенный пункт находится в часе езды.

Еще в прошлом столетии большая часть жителей работала на сталелитейных заводах, как их отцы и деды, но с тех пор, как заводы закрылись, город будто замер.

Футбольная команда Steubenville Big Red была единственным, чем еще могли гордиться горожане.

"Здесь игроков считают героями, и это довольно грустно: из-за этого им многое сходит с рук", — рассказал коренной житель Стьюбенвилла Джим Фланаган.

Как жертва становится виновной

На тот момент, когда Александрия Годдард узнала об изнасиловании по телевизору, она уже 10 лет как не жила в Стьюбенвилле, но эта история ее заинтересовала.

У женщины необычное хобби - она ведет блог Prinniefied.com, где досконально описывает природу преступлений, самих преступников и их жертв.

Все это интересовало Александрию с детства - она собирала криминальные журналы и внимательно изучала, как настоящие детективы раскрывают самые сложные дела.

В 15 лет она устроилась на работу в офис помощника юриста и начала исследовать психологию преступников и мотивы их действий.

Женщина подозревала, что последствия истории с изнасилованием в Стьюбенвилле вполне могли быть преуменьшены из-за того, что подозреваемые — футболисты любимой сборной.

Она быстро и без особых сложностей нашла информацию о спортсменах на сайте футбольной команды и их профили в социальных сетях.

Александрия быстро узнала то, что позже шокирует всю мировую общественность.

У спортсменов, покидающих город из-за учебы в колледже, была прощальная вечеринка. О ходе мероприятия многие ребята, само собой, делились в своих социальных сетях.

Годдард рассказала, что всего за несколько часов у нее сложилось довольно четкое представление о том, что происходило в ту ночь.

С каждой новой записью становилось все страшнее: "столько людей знали, что произошло, и никто ничего не сделал", вспоминает женщина.

Подростки говорили о какой-то "мертвой девочке" и отпускали грязные шутки про изнасилование.

Один из подростков написал: "Я не сочувствую шлюхам".

Было очевидно, что двое футболистов - Трэнт Мэйс и Малик Ричмонд - воспользовались тем, что одна из девушек сильно напилась и изнасиловали ее.

Более того, парни в ту ночь возили девушку без сознания на другие вечеринки, поэтому неизвестно, сколько именно было совершено актов насилия.

Трент Мэйс даже выложил фотографии обнаженной изнасилованной девушки.

Александрия нашла в Instagram фотографию, на которой двое подростков несут девушку без сознания. Автор публикации подписал кадр — "небрежно".

Подростки в записях также упоминали видеоролик, на котором якобы был зафиксирован сам акт, но Александрия не смогла его найти.

Зато ей удалось выяснить, что жертва насилия, 16-летняя девушка, проснулась на следующий день в подвале чужого дома. Она не могла найти свою одежду, не знала, как сюда попала, а также не помнила и половину событий той ночи.

О том, что ее изнасиловали, девушка узнала из социальных сетей.

В разговоре со СМИ Александрия сказала, что читать то, что говорили об этой бедной девушке было невыносимо. Еще больше ее шокировала реакция взрослых.

Она стала просматривать местные интернет-форумы и сайт футбольной сборной, чтобы по комментариям понять настроение общества.

То, что писали взрослые люди про жертву группового изнасилования, было просто немыслимо.

Они обсуждали, во что была одета жертва, утверждали, что ей не следовало идти на вечеринку и пить алкоголь, ведь у нее и так была "плохая репутация".

Иными словами, "они во всем винили жертву", — констатировала Александрия.

Оказалось, что жертва была настолько пьяна, что не могла ходить и даже стоять, вспоминает один из свидетелей событий той вечеринки.

Многие знали, что ее насилуют, но решили ничего не предпринимать.

То, что все должны были увидеть

Александрия была уверенна в том, что мир должен знать о произошедшем в тот день. Он сделала скриншоты записей в Twitter и фотографий в Instagram и разместила их в своем блоге.

Когда-то она сама стала жертвой изнасилования, но о случившемся никто не знал. Она никому не рассказывала.

"Как бы мне не было тяжело справиться со своими воспоминаниями, я чувствовала, что люди должны были видеть те ужасные вещи, которые написали подростки. Дело было уже не только в том, что ее изнасиловали. Они ее унизили", - говорит женщина.

Александрия понимала, что жители Стьюбенвилла любят свою футбольную команду и будут злиться на нее за подобную публикацию. Но реакция местных жителей превзошла самые смелые ожидания:

Годдард обвинили в том, что она намеренно портит жизнь спортсменам и репутацию городка.

Так она стала "врагом номер один" для всего города и даже начала получать многочисленные угрозы жизни.

"Мертвая девушка"

В январе 2013 года, всего через четыре месяца после первой новости об изнасиловании, произошло нечто, что "прославило" футболистов Стьюбенвилла на весь мир, — хакеры из группировки Anonymous взломали аккаунты одного из подростков и скачали видео, которое в свое время искала Александрия Годдард.

12-минутный видеоролик снял Майкл Нодианос, бывший член футбольной команды Стьюбенвилла, который к тому времени уже учился в колледже.

На видео Майкл смеется и шутит над Мейсом и Ричмондом, насилующими девушку без сознания.

"Не нужно устраивать прелюдию с мертвой девушкой", — комментирует он видео.

Когда кто-то из присутствующих подростков задает вопрос Майклу: что бы он подумал, если бы это была его дочь, тот ответил, что ему было бы все равно.

"То, что он говорил — просто омерзительно. Это показывает культуру изнасилования, в которой мы живем.

"Мальчики всегда будут мальчиками", как говорится, но это не что иное как нормализация сексуального насилия, идея, что это все — просто шутка", — заключила Годдард.

Группа хакеров Anonymous выложили видео в интернет, взломали веб-сайт футбольной команды Big Red и опубликовали его там, чтобы привлечь к нему больше внимания.

ФОТО: Reuters / Scanpix

Хладнокровное равнодушие

Эта история получила широкое освещение в национальных СМИ, и протестующие со всей страны приехали в Стьюбенвилл, чтобы собраться возле здания городского суда и восстановить справедливость.

В ожидании судебного заседания Мэйс и Ричмонд находились под домашним арестом. Их родители утверждали, что мальчики не виновны, а адвокаты уверяли общественность в том, что их подзащитных несправедливо осудили в интернете.

Трое учеников средней школы Стьюбенвилла дали показания против звездных футболистов.

Мать пострадавшей девочки заявила об угрозах в адрес ее семьи — окрестности ее дома патрулировали дополнительные наряды полицейских.

"Больше всего меня беспокоило, что, когда это происходило, вокруг были и другие люди. Никто не сказал: "Остановитесь, это неправильно". Если бы мы могли наказывать людей за непорядочность, то многие пошли бы под суд за события той ночи", - говорит начальник полиции Стьюбенвилла Уильям Маккаферти.

17 марта 2013 года Трент Мейс и Малик Ричмонд в суде по делам несовершеннолетних были признаны виновными в изнасиловании.

Ричмонд был приговорен лишь к одному году лишения свободы, а Мейс к двум — за распространение обнаженных фотографий несовершеннолетней жертвы.

Для сравнения: против одного из членов хакерского сообщества Anonymous было выдвинуто обвинение во взломе веб-сайта школы Стьюбенвилла и в качестве наказания потребовали 16 лет лишения свободы.

ФОТО: Reuters / Scanpix

Несмотря на то что вина футболистов была доказана, а дело закрыто, общественность невольно сочувствовала молодым людям.

Общественный гнев вызвали слова журналистов CNN, которые, комментируя приговор судьи, с грустью подытожили:

"Два молодых человека, у которых было такое многообещающее будущее, звезды-футбола, очень хорошие ученики, буквально наблюдали в зале суда, как рушится их жизнь".

Последствия справедливости

Александрия Годдард до сих пор получает письма с угрозами.

В октябре 2013 года сбылся ее худший кошмар: адрес женщины был опубликован в сети. Александрия немедленно собрала вещи и переехала.

Со времен тех событий прошло уже семь лет, однако женщина до сих пор получает комментарии от людей, недовольных ее расследованием.