Поток мигрантов на границе Беларуси и Польши рекордно вырос

"В этом я вижу попытку Лукашенко поучаствовать, насколько это ему по силам, в этой войне. Свои войска вводить страшно и опасно, а мигрантов - почему бы и нет? - говорит эксперт. - Возможно, для него один из видов платы за поддержку со стороны путинской России".

Откуда резкий рост попыток пересечь границу с ЕС?

Резкому увеличению попыток нелегально пересечь границу в последние три месяца у Генадзя Коршунова есть несколько объяснений.

После того, как Финляндия в конце 2023 года фактически закрыла свои границы с Россией, для акций такого рода у России остался только "белорусский коридор" с входом в него в Москве.

Второй момент - есть целый ряд косвенных доказательств, что с 2021 года миграционные "атаки" на границе с Беларусью контролируют приближенные к белорусским властям организации.

Судя по информации польских и литовских пограничников, на территории Беларуси группы мигрантов могут сопровождать люди в военной форме, которые не только помогают им добраться до границы, но и периодически снабжают инструментами для преодоления заграждений.

Деньги, шантаж и удобный момент

"Для меня взаимосвязь белорусских и российских силовых структур, курирующих миграционные потоки, здесь очевидна, - рассуждает Коршунов. - При этом, скорее всего, курируются они не через милицию, полицию, пограничников и так далее, а через частные структуры, которые на этом еще и зарабатывают".