ФОТО В центре Таллинна месяцами красуется оскорбляющая украинцев надпись

В центре Таллинна на стене дома по адресу бульвар Каарли, 9, еще с декабря прошлого года можно наблюдать надпись на русском языке, оскорбляющую украинцев, сообщает Rus.Postimees. Почему ее до сих пор не закрасили?
На стене написано "Хохол на фронт!". Несмотря на то, что кто-то попытался закрасить эту надпись, она легко читается и бросается в глаза проходящим мимо людям.
Еще в декабре пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Анника Максимов комментировала, что в соответствии с Пенитенциарным кодексом этот текст не содержит признаков разжигания ненависти. "Однако речь идет о повреждении имущества, и владелец здания может подать заявление в полицию", - добавила Максимов.