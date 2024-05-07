Беларусь начала проверку носителей нестратегического ядерного оружия

По поручению белорусского диктатора Вооруженные силы Беларуси проводят проверку носителей нестратегического ядерного оружия, сообщает белорусское пропагандистское агентство БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минобороны Беларуси.

"В готовность к выполнению задач по предназначению приводится дивизион оперативно-тактического комплекса "Искандер" и эскадрилья самолетов Су-25", - заявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин. По словам министра, будет рассмотрен весь комплекс мер, начиная от планирования, подготовки и применения тактических ударов ядерными боеголовками.

Россия заявила, что Генштаб начал подготовку к учениям по применению нестратегического ядерного оружия. Учения проводятся в ответ на заявления Запада о возможном вводе войск в Украину.

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