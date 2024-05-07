Как Украина готовится отражать новое наступление России

Например, новый заказ на 6 млрд долларов от США в рамках «украинского пакета» — это масштабное производство ракет для установок ПВО Patriot (650 штук в год), 155-мм снарядов, корректируемых ракет к реактивным системам залпового огня M142 HIMARS, контрбатарейных радиолокационных станций, радаров для украинских модернизированных систем ПВО.

Чтобы все это изготовить, нужны годы.

Параллельно ВСУ испытывают нехватку людей. И хотя планы по мобилизации 500 тысяч были уменьшены, некомплект подразделений никуда не исчез.

Вряд ли он исчезнет и с принятым законом об усилении мобилизации.

Даже если все обновят свои данные и снижение мобилизационного возраста заработает, то все равно нужно учитывать, что для базового обучения всех мобилизованных требуется 60-90 суток и более узкоспециальные курсы — для отдельных специалистов.

И артиллерийские расчеты 105-мм пушек, и новые экипажи для ПВО, и тыловые службы, которые должны ремонтировать гаубицы М777, а также сотни «Брэдли» и «Мардеров» — все они еще только должны этому научиться. И это также потребует времени.

Поэтому конец весны может быть тяжелым для Украины.

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