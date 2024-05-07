Премьер Польши: Сбежавший в Беларусь судья имел доступ к секретным документам

Беларусь объявила в понедельник, что польский судья Томаш Шмидт пересек белорусскую границу.

"Мы должны осознавать, что белорусские службы работают с человеком, имевшим прямой доступ к (бывшему) министру юстиции (..) и нескольким секретным документам", которые никогда не должны оказаться в руках иностранных спецслужб, рассказал Туск журналистам.

Шмидт имел тесные связи с партией "Право и справедливость" (ПиС), которая находилась у власти до конца прошлого года. После его побега в Беларусь прокуратура возбудила против него дело по подозрению в шпионаже. В спецслужбах Польши отдельно заявили, что они выясняют, к какой именно секретной информации имел доступ судья.

Шпионаж в Польше наказывается лишением свободы на срок не менее восьми лет. Туск сообщил журналистам, что судья имеет давние связи с Беларусью, и речь идет не только о последних нескольких месяцах.

Шмидт и его бывшая жена участвовали в онлайн-кампании против судей, выступавших против реформ ПиС в судебном секторе. ЕС и Вашингтон пришли к выводу, что эти реформы подрывают независимость судебной власти Польши.

Шмидт заявил в понедельник, что обвинения в шпионаже сфабрикованы, а также выразил уверенность в том, что польские власти "ведут страну к войне под влиянием США и Великобритании".

Белорусское пропагандистское агентство "Белта" сообщило в понедельник, что Шмидт попросил убежища в Беларуси.

Туск предупредил, что спецслужбы Беларуси и России могут совершать нападки на страны ЕС перед предстоящими выборами в Европарламент в начале июня. "У нас не должно быть иллюзий относительно цели, которую Москва и Минск поставили на ближайшие месяцы", - предупредил Туск.

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