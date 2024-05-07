В среду сохранится ветреная и прохладная погода

В течение дня на востоке страны сохранится небольшая облачность, на западе будет пасмурно, а на морском побережье вечером возможен небольшой дождь.

Будет дуть слабый и умеренный северный ветер, в восточных регионах порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха составит +8…+12 градусов, в прибрежных районах - +6…+9 градусов.

В Риге периодически будут набегать облака, но день пройдет без осадков. Слабый и умеренный северо-западный, северный ветер во второй половине дня станет порывистым, а температура воздуха в столице не превысит +8…+9 градусов.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!