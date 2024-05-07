Несовершеннолетняя Мира успешно найдена

Госполиция выражает благодарность всем, кто принимал участие в поисках девочки - волонтерам, обществу K9-Sos, Земессардзе, Государственной пограничной службе и организации Bezvēsts.lv.

Как сообщалось, Bezvēsts.lv во вторник, 8 мая, провела операцию по поиску девочки.

"Когда мы узнали, у некоторых коллег на глазах выступили слезы. Хорошо, что девочка нашлась", - рассказал порталу Apollo.lv руководитель Bezvēsts.lv Александр Фаминскис после прекращения поисковой операции.

Как сообщалось, Мира около часа ночи 7 мая покинула свое место жительства в Баяркрогсе Ропажского края.

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