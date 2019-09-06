Врач-реаниматолог: Родители в Латвии деградируют. Дети растут кнопочными роботами
Врач-реаниматолог Петерис Клява считает, что самые стабильные основы и обязанности детям могут привить лишь родители, а не окружающее общество и государство, крыша которого протекает и заделывается пропагандистскими лозунгами... Однако зачастую родители воспитанию предпочитают не что иное как залипание в телефоне.
"Человек - это то, что содержит его сознание. Это то, чем ты подкрепляешься. Машина подкрепляется бензином, а ты - смыслом", - в передаче Латвийского телевидения "4. studija" заявил врач-реаниматолог Петерис Клява.
"Если твоя суть - лазить в телефоне, то в твоем содержании ничего нет. И родители деградируют..."
"Конечно, не все, но я имею право высказаться, что в повседневности часто вижу много родителей, и есть один слой, у которых все в порядке - где любят, заботятся, дети хорошо воспитаны. Все божественно, космически вертикально правильно", - продолжает мысль Петерис Клява.
"Мы зачастую виним государственное устройство и систему - да, это легко, но кто виноват, что родители больше не читают сказки, что не занимаются самообразованием?
Все начинается с родителей, и нельзя всего требовать с учителей", - убежден Клява.
Как же образуется эта "деградация родителей"? По его мнению, "сознательно или нет, но разрушаются ценности. Каждый родитель хочет быть счастливым, и его счастье таково, каково содержание его сознания.
Это то, что обеспечивает его понимание понятия "счастье", "моя зона комфорта".
К сожалению, зачастую это чувство связано с тазом и желудком, и посередине ребенок, который мешается. Здесь ребенок не получает никакой духовной пищевой цепи.
О чем разговаривают родители дома - так и развивается ребенок", - отметил в передаче "4. studija" Клява.
"Редко у кого из родителей есть понятие "эмоциональная интеллигентность". Если родители сознательно ее не развивают и если нет разговоров матери и отца с ребенком о том, как ты чувствуешь и как ты думаешь, если нет этого естественного анализа психики ребенка и ему не позволяют высказываться и мотивировать себя - как он может развиваться?
Ребенок вырастает телевизорным и кнопочным роботом", - предупреждает врач.
Петерис Клява в разговоре упомянул и трагический случай в Германии, когда открылось шокирующее число утонувших детей. "И где они тонут? В присутствии родителей. Потому что родителям необходимо пообщаться по телефону. И они там просто болтают, а дети в это время тонут...".
Видео: Полный разговор с Петерисом Клявой