Космический корабль с роботом Федором вернулся на Землю

Подчеркивается, что аппарат приземлился в 00:32 по московскому времени.

"Спускаемый аппарат стоит вертикально. Объект взят под охрану", — сказано в сообщении.

Напомним, ранее Российский космический пилотируемый корабль "Союз МС-14" с роботом Федором на борту в автоматическом режиме успешно совершил вторую попытку стыковки к Международной космической станции

Напомним, ракета "Союз-2.1а" стартовала с кораблем "Союз МС-14" с Байконура 22 августа. Впервые более чем за 30 лет был запущен пилотируемый корабль без экипажа. Единственным "космонавтом" на борту является робот Федор.