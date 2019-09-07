Космический корабль с роботом Федором вернулся на Землю

Спускаемый аппарат космического корабля "Союз МС-14", на борту которого находится человекоподобный робот Skybot F-850, которого ранее навали Федор (FEDOR — Final Experimental Demonstration Object Research), успешно совершил посадку. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте госкорпорации Роскосмос.
Подчеркивается, что аппарат приземлился в 00:32 по московскому времени.
"Спускаемый аппарат стоит вертикально. Объект взят под охрану", — сказано в сообщении.
Напомним, ранее Российский космический пилотируемый корабль "Союз МС-14" с роботом Федором на борту в автоматическом режиме успешно совершил вторую попытку стыковки к Международной космической станции
Напомним, ракета "Союз-2.1а" стартовала с кораблем "Союз МС-14" с Байконура 22 августа. Впервые более чем за 30 лет был запущен пилотируемый корабль без экипажа. Единственным "космонавтом" на борту является робот Федор.
С первой попытки пристыковать космический корабль к МКС не удалось.