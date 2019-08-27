Вт, 27.08.2019
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Космический корабль с роботом Федором успешно причалил к МКС

ФОТО: EPA/Scanpix

Российский космический пилотируемый корабль "Союз МС-14" с человекоподобным роботом Федором на борту в автоматическом режиме успешно совершил вторую попытку стыковки к Международной космической станции (МКС). Об этом пишет РИА "Новости".

"Есть стыковка", - заявил диктор в российском Центре управления полетами.

Отмечается, что стыковка произошла за несколько минут до запланированного времени. Корабль причалил к МКС, когда станция пролетала над Китаем. 

Теперь потребуется несколько часов для того, чтобы выравнять давление между "Союзом МС-14"и МКС, а также провести проверку герметичности сцепки. Лишь после этого экипажу МКС будет разрешено открыть люк в корабль. Робот Федор останется на станции до 6 сентября, а затем вернется обратно на Землю. 

Напомним, ракета "Союз-2.1а" стартовала с кораблем "Союз МС-14" с Байконура 22 августа. Впервые более чем за 30 лет был запущен пилотируемый корабль без экипажа. Единственным "космонавтом" на борту является робот Федор

С первой попытки пристыковать космический корабль к МКС не удалось.

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