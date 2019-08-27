Космический корабль с роботом Федором успешно причалил к МКС

"Есть стыковка", - заявил диктор в российском Центре управления полетами.

Отмечается, что стыковка произошла за несколько минут до запланированного времени. Корабль причалил к МКС, когда станция пролетала над Китаем.

Теперь потребуется несколько часов для того, чтобы выравнять давление между "Союзом МС-14"и МКС, а также провести проверку герметичности сцепки. Лишь после этого экипажу МКС будет разрешено открыть люк в корабль. Робот Федор останется на станции до 6 сентября, а затем вернется обратно на Землю.

Docking confirmed! While flying about 250 miles above Eastern Mongolia, an uncrewed Soyuz MS-14 spacecraft successfully arrived and docked to the @Space_Station at 11:08pm ET. Get more details: https://t.co/FRrjhIw77o pic.twitter.com/Mny4KFHUY4 — NASA (@NASA) August 27, 2019

Напомним, ракета "Союз-2.1а" стартовала с кораблем "Союз МС-14" с Байконура 22 августа. Впервые более чем за 30 лет был запущен пилотируемый корабль без экипажа. Единственным "космонавтом" на борту является робот Федор.