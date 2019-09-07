Сб, 7.09.2019
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Из-за строительства Lidl местные жители остались без парковки

ФОТО: Ekrānuzņēmums no video

Всё ближе открытие первого в Латвии магазина немецкой сети Lidl. Кто-то с нетерпением ждёт открытия нового магазина с низкими ценами, а кто-то - осуждает. Больше всего осуждений в сторону магазина было получено от жителей-автомобилистов с улицы А. Деглава. Из-за строительных работ у них нет возможности заехать на территорию своего дома, не нарушив правил дорожного движения. 

Улица А. Деглава 160, Рига - здесь будет один из магазинов немецкой сети Lidl. В то время как некоторые ждут открытия магазина, жители дома, который расположен поблизости столкнулись с несколькими проблемами, и главная из которых - парковка автомобиля между строительной площадкой и многоквартирным домом.

"Как только началось строительство, все близлежащие парковочные места пропали и и здесь вокруг всё занято", - рассказала жительница дома Анита.

Женщина рассказала, что все дороги перекрыты, а знака, который указывал бы, в какое время можно проехать - нет.

"Еду с работы домой и не могу попасть внутрь", - рассказала Анита.

Выезжая с улицы А.Деглава, главная дорога перекрыта, вторая дорога также закрыта. 

Принимая во внимание, что дороги закрыты, муниципальная полиция начала выписывать штрафы.

Лобовые стёкла нескольких автомобилей украшены протоколами, в которых говорится: "Невозможно подъехать, не нарушив правил дорожного движения". Штраф за данное нарушение - 30 евро. Чтобы жители попали во двор своего дома, им приходится ехать по газону.

Больше можно узнать из видео: 

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