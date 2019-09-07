В Москве задержали участниц Pussy Riot

Участниц группы Pussy Riot Надежду Толоконникову и Веронику Никульшину и ещё несколько человек задержали сотрудники полиции в Москве.
Согласно информации "Медиазоны", это случилось во время фотосъемки возле Даниловского рынка. Активисты были доставлены в местное ОВД.
Как пишет "Медуза", среди остальных задержанных - фотографы Александр Софеев и Андрей Носков, активистка Александра Датий, сестра Толоконниковой Полина, Варвара Ходюшина, Людмила Сукова, Александр Атымбаев, Анна Белякова и Александра Орехова.
Причины задержания не сообщаются.
Молния! Возле Даниловского рынка во время фотосъемки задержаны Надя @tolokno, Вероника Никульшина и еще 10 человек участвоваших в фотосъемке. Доставлены в ОВД Даниловский. Видео задержания.https://t.co/I4WPj2FNoS pic.twitter.com/7AxZVRSXc4— Пётр Верзилов (@gruppa_voina) 7 сентября 2019 г.
задержаны на выходе из подъезда. 15 человек задержали.— nadya (@tolokno) 7 сентября 2019 г.
собирались прогуляться по городу в форме pussy riot с погонами-сердечками и радужным флагом.
овд по даниловскому району
звоните и спрашивайте, почему .( pic.twitter.com/8TmTC7QePi