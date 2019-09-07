Вс, 8.09.2019
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В Москве задержали участниц Pussy Riot

Участницы группы Pussy Riot - Надежда Толоконникова и Мария Алехина

ФОТО: AP/Scanpix

Участниц группы Pussy Riot Надежду Толоконникову и Веронику Никульшину и ещё несколько человек задержали сотрудники полиции в Москве.

Согласно информации "Медиазоны", это случилось во время фотосъемки возле Даниловского рынка. Активисты были доставлены в местное ОВД.

Как пишет "Медуза", среди остальных задержанных - фотографы Александр Софеев и Андрей Носков, активистка Александра Датий, сестра Толоконниковой Полина, Варвара Ходюшина, Людмила Сукова, Александр Атымбаев, Анна Белякова и Александра Орехова. 

Причины задержания не сообщаются.

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