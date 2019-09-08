В воскресенье, 8 сентября, в России проходит единый день голосования. В 16 регионах, среди которых есть и Санкт-Петербург, выбирают глав субъектов, а еще в 13 регионах, в том числе в Москве, идут выборы депутатов законодательных собраний. Об этом пишет Deutsche Welle.