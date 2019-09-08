В воскресенье, 8 сентября, в России проходит единый день голосования. В 16 регионах, среди которых есть и Санкт-Петербург, выбирают глав субъектов, а еще в 13 регионах, в том числе в Москве, идут выборы депутатов законодательных собраний. Об этом пишет Deutsche Welle.
Основное внимание нацелено на выборы в Мосгордума. Как ранее писал Русский TVNET, с июля в российской столице проходят акции протеста за допуск к выборам независимых кандидатов от оппозиции.
В ходе митингов были задержаны тысячи людей, кроме того шесть человек, проходящие по "московскому делу", приговорены к реальному лишению свободы.
Российский оппозиционер Алексей Навальный призывал жителей голосовать за наиболее сильных оппонентов "Единой России". Стратегия была раскритикована Михаилом Ходорковским.
Как отмечает немецкое издание Der Spiegel, именно так проходило голосование в 2011 году. Тогда большинство протестных голосов досталось "Справедливой России", депутаты которой на протяжении следующих четырех лет поддерживали риторику Кремля.