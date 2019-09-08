В Риге отмечается День отца

Сегодня в Риге седьмой год подряд пройдут фестиваль и шествие Дня отца, рассказала агентству LETA руководитель родительской организации Mammamuntetiem.lv Инга Акментиня-Смидзиня.
Шествие начнется в 12 часов у памятника Свободы. Его будут сопровождать оркестр Земессардзе и оркестр из Испании.
Фестиваль Дня отца состоится в Верманском саду. В программу входят, в частности, шоу эстонского научного центра Ahhaaa, театральное представление с участием Ренарса Кауперса, Goran Gora и группы Very cool people. Также предусмотрены около 50 разных аттракционов.
День отца официально включен в список отмечаемых дней с 2010 года.