Вс, 8.09.2019
Цель наказания в виде лишение свободы - давно уже не хладнокровная месть, пытка или пустая изоляция человека от общества. Лишение свободы - это способ, с помощью которого государство учит нарушителя закона понимать жизнь и не возвращаться к повторному совершению преступления. Проект TVNET "Невидимое в тюрьме"

В Риге отмечается День отца

Плакаты на День Отца. Иллюстративное фото.

ФОТО: Kaspars Meinerts/Apollo

Сегодня в Риге седьмой год подряд пройдут фестиваль и шествие Дня отца, рассказала агентству LETA руководитель родительской организации Mammamuntetiem.lv Инга Акментиня-Смидзиня.

Шествие начнется в 12 часов у памятника Свободы. Его будут сопровождать оркестр Земессардзе и оркестр из Испании.

Фестиваль Дня отца состоится в Верманском саду. В программу входят, в частности, шоу эстонского научного центра Ahhaaa, театральное представление с участием Ренарса Кауперса, Goran Gora и группы Very cool people. Также предусмотрены около 50 разных аттракционов.

День отца официально включен в список отмечаемых дней с 2010 года.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ