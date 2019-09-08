Вс, 8.09.2019
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Сотни семей вышли на рижские улицы отпраздновать День отца

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Празднование Дня отца в Риге.

ФОТО: Artūrs Krūmiņš/TVNET

В воскресенье, 8 сентября, в Риге в шествии, посвященном Дню отца, приняли участие несколько сотен семей.

Участники шествия несли плакаты "У меня самый лучший в мире папа!", "Я горжусь, что я отец", "Я люблю тебя, папа", "Папа, спасибо, что ты у меня есть".

Фестиваль и шествие Дня отца проводятся в Риге уже в седьмой раз. Их проводит родительская организация Mammamuntetiem.lv.

Выступая на мероприятии, депутат Рижской думы Юргис Клотиньш (VL-TB/LNNK) выразил латвийским отцам благодарность за их повседневный героизм, заботу о семье и профессиональную деятельность".

Галерея: празднование Дня отца в Риге

Видео: шествие в честь Дня отца в Риге

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