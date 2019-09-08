Пн, 9.09.2019
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В Эстонии мужчина в противогазе ограбил магазин: его задержали в Латвиии

Противогаз. Иллюстративное фото.

ФОТО: Pixabay

В воскресенье, 8 сентября, мужчина в противогазе ограбил магазин Coop Сегодня после полудня злоумышленник в противогазе ограбил магазин Coop (A ja O) в эстонском городе Хаанья. Злоумышленник угрожал похожим на оружие предметом и требовал деньги из кассы. В 15.45 он был задержан в Латвии. Об этом пишет Rus.Postimees.

В поимке мужчины эстонской полиции помогали коллеги из Латвии. Детали произошедшего будут выяснены в ходе расследования. 

Полиция Эстонии выразила благодарность местным жителям, работникам магазина и коллегам из Латвии за сотрудничество, которое позволило своевременно отреагировать на произошедшее и по горячим следам задержать злоумышленника.

В связи с ограблением в Хаанья полиция разыскивала красный Mitsubishi Colti.

ФОТО: Turvakaamera salvestise ekraanitõmmis

По словам очевидицы произошедшего, мужчина в противогазе запрыгнул на прилавок, направил оружие на продавца и потребовал деньги. В результате он украл пару сотен евро. Пострадавших в инциденте нет.

Преступник ограбил магазин в Хаанья.

ФОТО: Jürgen Puistaja / Kanal 2

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