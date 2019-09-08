В Эстонии мужчина в противогазе ограбил магазин: его задержали в Латвиии

В воскресенье, 8 сентября, мужчина в противогазе ограбил магазин Coop Сегодня после полудня злоумышленник в противогазе ограбил магазин Coop (A ja O) в эстонском городе Хаанья. Злоумышленник угрожал похожим на оружие предметом и требовал деньги из кассы. В 15.45 он был задержан в Латвии. Об этом пишет Rus.Postimees.