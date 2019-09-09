Выборы нового ректора ЛУ могут затянуться

Однако, скорее всего, за два месяца, как это определило правительство, новый ректор избран не будет, потому что уже понятно, что судиться с бывшим ректором Индрикисом Муйжниексом все-таки придется, пишет газета. Он 5 сентября обратился в административный суд с просьбой оспорить неблагоприятное для него решение правительства и разрешить ему исполнять обязанности ректора пока решение суда не вступит в силу.