Пн, 9.09.2019
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Выборы нового ректора ЛУ могут затянуться

Латвийский университет

ФОТО: LETA

На данный момент приоритетом и.о. ректора Латвийского университета (ЛУ) Гвидо Страубе является проведение выборов нового ректора. Об этом пишет Neatkariga.

Однако, скорее всего, за два месяца, как это определило правительство, новый ректор избран не будет, потому что уже понятно, что судиться с бывшим ректором Индрикисом Муйжниексом все-таки придется, пишет газета. Он 5 сентября обратился в административный суд с просьбой оспорить неблагоприятное для него решение правительства и разрешить ему исполнять обязанности ректора пока решение суда не вступит в силу.

Neatkariga пишет, что Страубе, который является первым за всю историю ЛУ исполняющим обязанности ректора, не отрицает, что сначала у него возникли проблемы, потому что руководитель администрации ЛУ уволился, а проректоры ушли в долгий отпуск. Однако, благодаря поддержке и юридическим разъяснениям Министерства образования и науки, ситуацию за несколько дней удалось стабилизировать.

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