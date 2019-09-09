Ринкевич оценил обмен пленными между Украиной и Россией

Пока что преждевременно было бы надеяться, что состоявшийся в конце прошлой недели обмен пленными между Украиной и Россией означает новый поворот в отношениях между конфликтующими государствами, заявил в передаче Латвийского телевидения "Утренняя панорама" министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.