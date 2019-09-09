Пн, 9.09.2019
Про Абхазию, откуда Мадона родом, она знает много. "Русские там стоят, вас не пустят. Там все строго стало. Вам нужно приглашение для въезда в Абхазию. Я сама не могу туда попасть, хотя могилы всех моих родственников там. Тогда, в 1992 году, во время первой войны в Абхазии, произошли непонятные вещи. Была ужасная война...". Янис Вингрис, журналист TVNET

Ринкевич оценил обмен пленными между Украиной и Россией

Олег Сенцов прибыл в Украину

ФОТО: AP/Reuters/ScanPix

Пока что преждевременно было бы надеяться, что состоявшийся в конце прошлой недели обмен пленными между Украиной и Россией означает новый поворот в отношениях между конфликтующими государствами, заявил в передаче Латвийского телевидения "Утренняя панорама" министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич. 

Он отметил, что освобождение нескольких политзаключенных, в том числе режиссера Олега Сенцова и моряков, захваченных в Керченском проливе, само по себе заслуживает положительной оценки.

Министр сказал, что состоявшийся обмен пленными в известной мере является подготовкой к предстоящему саммиту в Нормандском формате. 

Ринкевич не стал оценивать как исторический поворот и состоявшийся в воскресенье телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом Франции Эммануэлем Макроном о ситуации в восточной Украине. 

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