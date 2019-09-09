Ринкевич оценил обмен пленными между Украиной и Россией

Пока что преждевременно было бы надеяться, что состоявшийся в конце прошлой недели обмен пленными между Украиной и Россией означает новый поворот в отношениях между конфликтующими государствами, заявил в передаче Латвийского телевидения "Утренняя панорама" министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.
Он отметил, что освобождение нескольких политзаключенных, в том числе режиссера Олега Сенцова и моряков, захваченных в Керченском проливе, само по себе заслуживает положительной оценки.
Министр сказал, что состоявшийся обмен пленными в известной мере является подготовкой к предстоящему саммиту в Нормандском формате.
Ринкевич не стал оценивать как исторический поворот и состоявшийся в воскресенье телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом Франции Эммануэлем Макроном о ситуации в восточной Украине.