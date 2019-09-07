Россия и Украина обменялись заключенными. Главное

Обмен пленными между Россией и Украиной прошёл по формуле "35 на 35".

Кого освободила Россия

Россия со своей стороны освободила 24 украинских моряка, которые были задержаны в Керченском проливе, а также режиссёра Олега Сенцова. Он был приговорён к 20 годам колонии по обвинению в терроризме, пишет "Медуза".

Также в список, опубликованный на сайте президента Украины, на обмен внесены Роман Сущенко, Евгений и Артур Пановы, Александр Кольченко, Станислав Клых, Николай Карпюк, Павел Гриб, Алексей Сизонович, Владимир Балух, Эдем Бекиров.

Кого освободила Украина

Сообщается, что среди тех, кого освободила Украина числится главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский. В мае 2018 года его арестовали по обвинению в государственной измене. В государственных СМИ России тогда организовали кампанию в поддержку журналиста.

Вышинский и другие освобожденные на Украине вылетели в Москву https://t.co/2Y2n5fjXpy pic.twitter.com/p48UTGpnjy — РИА Новости (@rianru) 7 сентября 2019 г.

⚡️Фото от Кирилла Вышинского. Аэропорт Борисполь. Перед вылетом.



Фото Ruptly pic.twitter.com/1kdAMDCBzC — RT на русском (@RT_russian) 7 сентября 2019 г.

Также был освобождён Владимир Цемах, которого считают главным свидетелем по делу о авиакатастрофе малайзийского Boeing. Цемах был замечен на кадрах во время прямого эфира телеканала "Россия-24" в аэропорту "Внуково".

Is het Tsemach die hier het vliegtuig verlaat in Moskou? Denk het wel. pic.twitter.com/rWBblUmrs1 — Gert-Jan Dennekamp (@gjdennekamp) 7 сентября 2019 г.

Также были выданы бывшие военнослужащие армии Украины Александр Баранов и Максим Одинцов. Их осудили за измену присяге и дезертирство. Помимо них, был освобождён гражданин России Евгений Мефедов, который был задержан по обвинению в организации массовых беспорядков, а также попытке захвата власти.

Что ещё известно:

Данная операция по передаче Россией и Украиной удерживаемых лиц стала самой крупной за последние годы. Переговоры по обмену снова начались после избрания нового лидера Украины Владимира Зеленского.

"Медуза" со ссылкой на бывшего украинского омбудсмена Нину Карпачеву сообщает, что в рамках обмена Путин помиловал 11 человек, в том числе режиссёра Олега Сенцова, а Зеленский - 16 человек. Эти данные пока официально не были подтверждены.

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