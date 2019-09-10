Счастливое спасение: весь экипаж перевернувшегося у берегов США корабля высвобожден

Как стало известно ранее, на минувших выходных у юго-восточного побережья США перевернулся грузовой корабль. Изначально сообщалось, что после несчастного случая без вести пропали четыре члена экипажа. Теперь стало известно, что Береговая охрана США в понедельник, 9 сентября, высвободила этих четырех моряков, застрявших на судне.
Сообщается, что Береговая охрана США просверлила отверстия в металлическом корпусе корабля.
Четыре члена экипажа провели на аварийном корабле более суток. Состояние здоровья моряков оценивается как относительно хорошее. Они доставлены в больницу для дальнейших проверок.
"Это лучший день за 16 лет моей карьеры", - отметил представитель Береговой охраны, координировавший спасательную операцию.
Что случилось?
Сигнал тревоги с корабля Golden Ray поступил рано утром в воскресенье, 8 сентября.
Судно, которое находилось в примерно 130 километрах от Саванны (город в штате Джорджия), опасно накренилось на бок. В конце концов корабль перевернулся.
На место происшествия прибыли сотрудники Береговой охраны, которые спасли 20 членов экипажа.
Еще четыре члена экипажа, которые находились в машинном отделении, пропали без вести.
После того, как судно перевернулось, на нем возник пожар, который осложнил проведение спасательных работ.
Пока неизвестно, что вызвало несчастный случай. Корабль принадлежит южно-корейскому предприятию Hyundai Glovis.
Галерея: Перевернувшийся корабль Golden Ray