Вт, 10.09.2019
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Счастливое спасение: весь экипаж перевернувшегося у берегов США корабля высвобожден

ФОТО: EPA/AP/ScanPix

Как стало известно ранее, на минувших выходных у юго-восточного побережья США перевернулся грузовой корабль. Изначально сообщалось, что после несчастного случая без вести пропали четыре члена экипажа. Теперь стало известно, что Береговая охрана США в понедельник, 9 сентября, высвободила этих четырех моряков, застрявших на судне. 

Сообщается, что Береговая охрана США просверлила отверстия в металлическом корпусе корабля.

Четыре члена экипажа провели на аварийном корабле более суток. Состояние здоровья моряков оценивается как относительно хорошее. Они доставлены в больницу для дальнейших проверок.

"Это лучший день за 16 лет моей карьеры", - отметил представитель Береговой охраны, координировавший спасательную операцию. 

Что случилось? 

Сигнал тревоги с корабля Golden Ray поступил рано утром в воскресенье, 8 сентября.

Судно, которое находилось в примерно 130 километрах от Саванны (город в штате Джорджия), опасно накренилось на бок. В конце концов корабль перевернулся. 

На место происшествия прибыли сотрудники Береговой охраны, которые спасли 20 членов экипажа. 

Еще четыре члена экипажа, которые находились в машинном отделении, пропали без вести. 

После того, как судно перевернулось, на нем возник пожар, который осложнил проведение спасательных работ. 

Пока неизвестно, что вызвало несчастный случай. Корабль принадлежит южно-корейскому предприятию Hyundai Glovis.

Галерея: Перевернувшийся корабль Golden Ray

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