В Black Star Wear в Риге ежедневно приходят более 2 000 человек. "Скандальной" одежды уже нет

Это порядком возмутило часть общества, не осталась в стороне и Служба госбезопасности Латвии.

Как сообщил порталу TVNET очевидец, во вторник, 10 сентября, на полках этого магазина вызвавшей ажиотаж одежды уже нет.

Нет и ажиотажа со стороны посетителей - в середине дня магазин работал в штатном режиме - нельзя сказать, что "не было отбоя от посетителей".

Как видно на присланном видео, в магазине достаточно пусто.

Видео: Black Star Wear в Риге, 10 сентября

К сожалению, узнать, по какой причине нет одежды армейской тематики и с изображением президента России Владимира Путина в магазине Black Star Wear в Риге, оказалось невозможно. Пока не ясно, магазин прислушался к призыву торгового парка, или же всю коллекцию стремительно раскупили.

За комментарием Русский TVNET обратился к руководителю магазина Black Star Wear в Риге Кристине Штикане и руководителю франчайзинга Black Star Wear в странах Балтии Юлии Поленниковой, но их контакты, которые менее недели назад были активны в связи с открытием магазина, сейчас либо "вне зоны доступа", либо и "вовсе не существуют".

На запрос TVNET по электронной почте магазин также пока не ответил. Никакого комментария нет и в социальных сетях магазина.

Ранее команда рижского Black Star Wear в социальной сети Instagram рассказала, что открытие магазина в столице Латвии было запланировано еще два года назад: "Мы строили магазин три месяца. Мы не спали перед открытием три ночи".

Там же прозвучало, что после открытия нового корпуса торгового парка Alfa в магазин Black Star Wear "ежедневно приходят более 2 тысяч человек. Это очень тяжело, но мега приятно".

Как сообщалось ранее, 5 сентября магазин российского бренда рэпера Тимати открылся в обновленном торговом парке Alfa. Однако, вскоре разразился скандал - компания, управляющая торговым парком Alfa, попросила изъять из магазина Black Star Wear коллекцию одежды, на которой изображены лицо Владимира Путина и присутствует армейская тематика соседнего государства.