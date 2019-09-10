В Black Star Wear в Риге ежедневно приходят более 2 000 человек. "Скандальной" одежды уже нет

Открытие нового корпуса Alfa оказалось по-настоящему громким - практически все СМИ Латвии и даже России написали о ситуации, сложившейся вокруг появившегося там магазина Black Star Wear, в котором была представлена коллекция одежды армейской тематики соседнего государства, а также с лицом Владимира Путина.
Это порядком возмутило часть общества, не осталась в стороне и Служба госбезопасности Латвии.
Как сообщил порталу TVNET очевидец, во вторник, 10 сентября, на полках этого магазина вызвавшей ажиотаж одежды уже нет.
Нет и ажиотажа со стороны посетителей - в середине дня магазин работал в штатном режиме - нельзя сказать, что "не было отбоя от посетителей".
Как видно на присланном видео, в магазине достаточно пусто.
Видео: Black Star Wear в Риге, 10 сентября
К сожалению, узнать, по какой причине нет одежды армейской тематики и с изображением президента России Владимира Путина в магазине Black Star Wear в Риге, оказалось невозможно. Пока не ясно, магазин прислушался к призыву торгового парка, или же всю коллекцию стремительно раскупили.
За комментарием Русский TVNET обратился к руководителю магазина Black Star Wear в Риге Кристине Штикане и руководителю франчайзинга Black Star Wear в странах Балтии Юлии Поленниковой, но их контакты, которые менее недели назад были активны в связи с открытием магазина, сейчас либо "вне зоны доступа", либо и "вовсе не существуют".
На запрос TVNET по электронной почте магазин также пока не ответил. Никакого комментария нет и в социальных сетях магазина.
Ранее команда рижского Black Star Wear в социальной сети Instagram рассказала, что открытие магазина в столице Латвии было запланировано еще два года назад: "Мы строили магазин три месяца. Мы не спали перед открытием три ночи".
Там же прозвучало, что после открытия нового корпуса торгового парка Alfa в магазин Black Star Wear "ежедневно приходят более 2 тысяч человек. Это очень тяжело, но мега приятно".
Как сообщалось ранее, 5 сентября магазин российского бренда рэпера Тимати открылся в обновленном торговом парке Alfa. Однако, вскоре разразился скандал - компания, управляющая торговым парком Alfa, попросила изъять из магазина Black Star Wear коллекцию одежды, на которой изображены лицо Владимира Путина и присутствует армейская тематика соседнего государства.
Российский бренд модной молодежной одежды Black Star Wear был основан в 2010 году в составе музыкального лейбла Black Star известным артистом Тимати и его партнером и другом Павлом Курьяновым (Пашу). Первоначально бренд включал несколько футболок с авторскими принтами. В связи с растущей популярностью было принято решение о расширении ассортимента. На данный момент бренд Black Star Wear развивается самостоятельно.