Новый корпус т/п Alfa торжественно открыт! Праздник продлится четыре дня

Галерея: Открытие нового корпуса т/п Alfa

Как заверили в компании Linstow Center Management, с завершением работ по расширению Alfa становится крупнейшим в Латвии торговым центром, увеличивая арендуемую торговую площадь до 71 000 м² и предлагая один из самых широких выборов магазинов, ресторанов и предприятий по оказанию услуг в одном месте.

Отметим, праздник, посвященный открытию расширенного торгового парка Alfa, будет проходить с 5 по 8 сентября.

Посетителей ждут сюрпризы, подарки и развлекательная программа.

Галерея: Первые посетители расширенного т/п Alfa

Напомним, работы по расширению т/п Alfa были начаты в сентябре 2017 года. В рамках этих работ построено два новых здания – многоэтажная автостоянка и торговое здание, а также благоустроена территория – посажено 177 деревьев, а прилегающая к улице Бривибас автостоянка оформлена как парк.

В рамках расширения количество арендаторов с прежних 170 увеличилось до 210.

Новое здание автостоянки и благоустройство территории теперь обеспечивают посетителям 1750 парковочных мест, а также удобную стоянку для велосипедов.

Галерея: Новая пристройка расширенного т/п Alfa

Новые брендовые магазины и рестораны

В новом т/п Alfa впервые для латвийских покупателей откроется концепт-магазин товаров для дома Zara Home.

Также в торговом центре появятся такие новые бренды, как Black Star Wear, BabyBack Ribs & BBQ и зона развлечений для детей и молодежи Kinetic Play.

На первых двух этажах нового здания разместятся несколько новых модных брендов - Massimo Dutti, Stradivarius, Oysho, House, Cropp, Moskito, Tom Tailor, Nike, Timberland, Vans, Sizeer, 4F, Intimissimi, Calzedonia и Accessorize. В новом формате откроются такие хорошо известные бренды, как Zara, Bershka, Pull & Bear, Monton, Reserved и Mohito. Также в здании будут размещены различные предприятия по оказанию услуг.

Видео: Как проходило строительство пристройки т/п Alfa

На третьем этаже здания разместятся обширная зона ресторанов, спортивный клуб, зона развлечений для детей и молодежи. Площадь ресторанной зоны составит почти 6 500 м2, и посетители смогут поесть в таких ресторанах, как Lido, Vairāk Saules и Grill London. В ресторанной зоне заново откроются и такие уже сейчас популярные в торговом центре заведения, как Gan Bei, Čili Pica и Double Coffee.

Приверженцы активного образа жизни смогут пользоваться удобствами спортивного клуба My Fitness, площадь которого составит 1 700 м2.

Самых юных посетителей порадуют детско-юношеская развлекательная зона площадью 500 м2 и предлагаемые ею возможности.