На парковке Akropole "по ночам" собирается много машин. В чем дело?

На стоянке торгового центра Akropole с периодичностью приблизительно раз в неделю, как правило, поздно вечером, собирается много машин - красивых, ярких, разных. Подтягивается преимущественно молодежь, царит атмосфера драйва - кто-то по-настоящему кайфует от этих слетов, кто-то причитает, что "спать мешают".
TVNET решил разобраться, что это за автомобильные тусовки, что об этом думает торговый центр Akropole, и как будут развиваться события дальше.
Что это за движение?
Встречи проходят под эгидой "Cars and Coffee Riga". Как выяснилось, это личная инициатива молодого человека, которая неожиданно очень круто выстрелила в Риге.
Зовут его Сергей Ананич, он преследует лишь одну цель - развивать автомобильную культуру в Латвии.
Он сам - счастливый обладатель "BMW в 39-ом кузове", по его словам, таких автомобилей, как у него, "в мире всего 24".
На своем автомобиле он часто участвовал в различных слетах и конкурсах для автолюбителей по всему миру - по-настоящему вдохновлялся, как развита автомобильная культура в других странах, и пришел к выводу, что пора ее поднимать на новый уровень и в Латвии.
По его мнению, у нас много автомобильных клубов по маркам, узким интересам, но нет одного общего движения.
Именно это он решил и исправить, однажды через свой профиль в социальный сети Instagram призвав автолюбителей собраться на парковке торгового центра Akropole.
На данный момент состоялось уже четыре таких сбора. Первый раз прибыли около 40 автомобилей, во второй - уже 120, в третий - 350, а на четвертый раз собрались уже 900 машин!
Видео: Один из слетов на парковке Akropole
Сергей поделился, что в какой-то момент он понял, что личный профиль в социальной сети уже не выдерживает такой нагрузки и завел отдельный профиль мероприятия.
Уже в эту пятницу, 13 сентября, ожидается пятый слет, в рамках которого судьи "Cars and Coffee Riga" выберут ТОП-50 машин, из которых на финальном гранд-слете этого сезона будут выбраны ТОП-10 лучших автомобилей Латвии.
Однако, это не только, и не столько конкурс, у кого автомобиль круче.
По словам Сергея, съезжаются не только особенные машины, приезжают все, кто не равнодушен к автомобилям - кто-то может найти здесь советчиков, как пройти техосмотр при нестандартной комплектации, кто-то советуется по тюнингу, звукосистемам и прочему. Благо, у автолюбителей таких вопросов миллион.
Есть и еще одна интересная особенность - по наблюдениями Сергея, эти автомобильные встречи выполняют и своего рода социальную функцию -
здесь знакомятся парочки. Насколько он знает, уже четыре пары сложились!
Next @carsandcoffee.riga event will be 13.09.2019 at Akropole shopping centre parking 🙏🏻 On this meet, our judges will choose TOP 50 cars , for our next final meeting in this year where each spectator will vote for TOP 10 best cars in Latvia 😎 On final meeting we would have another location with two zones and a lot of interesting 🤙🏼 More info will be soon 😈 But now let’s prepare for pre-final meet on Akropole parking 😎
Нравится не всем
Конечно, такие слеты автомобилей не могли не заметить жители домов рядом с торговым центром Akropole. Мероприятия проходят с 22.00 до 1.00 - некоторых местных возмущает, что "спать мешают".
В то же время Сергей подчеркнул, что движение миролюбивое и ни в коем случае не хочет нарушать порядок.
Есть внутренние правила - не распивать алкоголь, не употреблять запрещенные вещества, не оставлять за собой мусор, не шуметь и не включать громко музыку.
Во время мероприятия команда "Cars and Coffee Riga" следит за соблюдением этих правил. Конечно, бывает кто-то стоит на стоянке против движения, или включает музыку громко, и пока представитель команды успевает заметить и подойти к нарушителю, может подъехать и муниципальная полиция.
Однако, никаких серьезных эксцессов пока не было, полиция делала лишь замечания и договаривались мирно. К тому же после мероприятия команда прибирает парковку торгового центра, унося мусор с собой.
Что говорит торговый центр Akropole?
Консультант по связям с общественностью торгового центра Akropole Лаума Лаубе подтвердила, что администрация, конечно, в курсе этих мероприятий, хотя официального соглашения с организатором не было.
Однако, так как на парковке нет запрета на стоянку, центр шопинга и развлечений Akropole не может повлиять на ход мероприятия, потому что формально - это не нарушение.
В то же время торговый центр решил, что организатор мероприятия - это секция Латвийского клуба старинных автомобилей, однако это не так. В такое заблуждение могли ввести слова Cars and Coffee Riga - так некоторые свои мероприятия называет этот клуб, но он не имеет никакого отношения к слетам у торгового центра в Риге. Cars and Coffee Riga - это отдельная инициатива, автором которой стал Сергей Ананич.
Представитель Akropole подчеркнула, что мероприятия проходят в нерабочее время торгового цента, поэтому посетителям никак не мешают.
Официально никаких жалоб Akropole не получал, однако, из неофициальных источников, конечно, слышали, что местные жалуются на шум.
Со своей стороны Akropole еще раз напомнил, что формально запрета на стоянку на парковке нет, и повлиять на эти сборы торговый центр не может. В случае нарушений торговый центр призвал обращаться в муниципальную полицию.
Что будет дальше?
Как рассказал Сергей, ближайшее мероприятие состоится 13 сентября, оно пройдет на парковке торгового центра.
Однако, принимая во внимание неожиданный всплеск интереса и масштабность таких встреч, а также некоторые прозвучавшие жалобы местных, финальное мероприятие сезона состоится на частной территории.
Дата, место и время появятся позже, пока идут подготовительные работы по организации финального слета.
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There are only a few days left until our next meeting 13.09, let's see together our official video from last meeting 30.08. We are waiting everyone at our next “Cars and Coffee” meet 13.09.19 on AKROPOLE shopping centre parking 😎 Full video will be on Facebook- link in profile bio 😏