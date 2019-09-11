На парковке Akropole "по ночам" собирается много машин. В чем дело?

TVNET решил разобраться, что это за автомобильные тусовки, что об этом думает торговый центр Akropole, и как будут развиваться события дальше.

Что это за движение?

Встречи проходят под эгидой "Cars and Coffee Riga". Как выяснилось, это личная инициатива молодого человека, которая неожиданно очень круто выстрелила в Риге.

Зовут его Сергей Ананич, он преследует лишь одну цель - развивать автомобильную культуру в Латвии.

Он сам - счастливый обладатель "BMW в 39-ом кузове", по его словам, таких автомобилей, как у него, "в мире всего 24".

На своем автомобиле он часто участвовал в различных слетах и конкурсах для автолюбителей по всему миру - по-настоящему вдохновлялся, как развита автомобильная культура в других странах, и пришел к выводу, что пора ее поднимать на новый уровень и в Латвии.

По его мнению, у нас много автомобильных клубов по маркам, узким интересам, но нет одного общего движения.

Именно это он решил и исправить, однажды через свой профиль в социальный сети Instagram призвав автолюбителей собраться на парковке торгового центра Akropole.

На данный момент состоялось уже четыре таких сбора. Первый раз прибыли около 40 автомобилей, во второй - уже 120, в третий - 350, а на четвертый раз собрались уже 900 машин!

Видео: Один из слетов на парковке Akropole

Сергей поделился, что в какой-то момент он понял, что личный профиль в социальной сети уже не выдерживает такой нагрузки и завел отдельный профиль мероприятия.

Уже в эту пятницу, 13 сентября, ожидается пятый слет, в рамках которого судьи "Cars and Coffee Riga" выберут ТОП-50 машин, из которых на финальном гранд-слете этого сезона будут выбраны ТОП-10 лучших автомобилей Латвии.

Однако, это не только, и не столько конкурс, у кого автомобиль круче.