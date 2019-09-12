В рамках проекта "Невидимое в тюрьме" TVNET рассказывает как о жизни в тюрьме, так и о ее обитателях. Наказание - это не месть, а последняя возможность для преступника вернуться в общество. Цель проекта - понять, можно ли предотвратить рецидив среди осужденных за особо тяжкие преступления. Разговоры с самими заключенными, интервью с психологами и специалистами помогут понять психологию заключенных и их мотивацию совершения преступных деяний. Но прежде нужно разобраться, за что именно в Латвии могут приговорить к пожизненному лишению свободы.

Жизнь без свободы равна смерти /Вьетнамская пословица/.

Уголовный закон Латвии предусматривает, что к пожизненному лишению свободы могут приговорить за следующие преступления: Преступления против человечества, против мира, военные преступления, геноцид (71-74 статьи Уголовного закона);

Шпионаж, если сведения представляют собой государственную тайну (85.2 статья Уголовного закона);

Терроризм (88.1 статья Уголовного закона);

Убийство при отягчающих обстоятельствах (117-118 статьи Уголовного закона);

Изнасилование, повлекшее тяжкие последствия; изнасилование малолетнего (159-160 статьи Уголовного закона).

В настоящее время в Латвии к пожизненному лишению свободы приговорены 62 человека. Однако этот приговор не означает, что у таких осужденных нет возможности выйти на свободу. В Латвии, также как и во многих других странах мира, у приговоренных пожизненно есть право на условно-досрочное освобождение из мест лишения свободы, однако это не так просто.

Чтобы освободиться досрочно, пожизненно заключенный должен находиться на высшей ступени.

Это означает, что сначала ему предстоит как минимум семь лет демонстрировать примерное поведение на низшей ступени, где ему, согласно законодательству, 23 часа в сутки следует провести в тюремной камере; на средней ступени, где заключенные могут передвигаться более свободно, пожизненно осужденному необходимо провести как минимум 10 лет; и только после этого, если у заключенного не было ни одного дисциплинарного нарушения, он может быть переведен на высшую ступень. Также надо отметить, что на условно-досрочное освобождение могут претендовать лишь те приговоренные к пожизненному лишению свободы, которые за решеткой провели как минимум 25 лет.

Галерея: Даугавпилсская тюрьма "Белый лебедь"

Момент, когда осужденный пожизненно просит условно-досрочное освобождение, можно сравнить с эффектом лавины.

Объединяется множество учреждений - Управление мест заключений, Государственная служба пробации, Госполиция и другие. Учреждения оценивают потенциальные риски - например, существует ли вероятность рецидива. Также оценивается поведение заключенного в тюрьме - участвовал ли он в мероприятиях ресоциализации и реабилитации. Кроме того, дается оценка социальным навыкам заключенного и другим аспектам, связанным с его возможной интеграцией в общество.

И здесь стоит упомянуть, что заключенный свой срок не отбывает в одиночестве, днями на пролет сверля взглядом потолок камеры. Быт тюрьмы проходит согласно строгому графику, который обязаны соблюдать все заключенные. Осужденные могут участвовать в различных мероприятиях - начиная обучением бумажной пластике, заканчивая приёмами психолога. Кроме того, в тюрьме регулярно проводится оценка рисков и нужд заключенных, им предоставляется возможность участвовать в программах социальной коррекции. С находящимися в местах лишения свободы людьми работают представители 17 различных специальностей. У заключенных есть возможность работать, а также следить за актуальными мировыми событиями как со страниц газет, так и с экрана телевизора.

Следует признать, что для заключенных пожизненно условно-досрочное освобождение - не единственный свет в конце тоннеля. Спустя 20 лет нахождения в тюрьме заключенные этой категории имеют право обратиться к президенту Латвии с просьбой о помиловании. До сих пор Комиссия по вопросам помилования все подобные просьбы отклоняла.

Галерея: Тюрьма Браса через четыре месяца после закрытия

В юридическом мире термин "пожизненное заключение" является известным оксюмороном.

Ведь одна из основных целей наказания - ресоциализация заключенного, которая направлена на то, чтобы осужденный и другие персоны соблюдали закон и воздерживались от совершения преступления. Соответственно, можно считать, что пожизненное лишение свободы противоречит целям наказания и приговора. Однако в Латвии, как и во всех других государствах-членах ЕС, смертная казнь отменена, и самым близким к ней является пожизненное заключение.