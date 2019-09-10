Видео: Tesla со спящим за рулём водителем мчится по трассе

Водитель Tesla Твит Рэндалл уснул, уткнувшись подбородком в грудь находясь за рулем электрокара. В этот момент машина ехала по платной трассе в Массачусетсе. Об этом пишет РИА "Новости".
Электрокар ехал на автопилоте по трассе со скоростным режимом до ста километров в час. Очевидец Дакота Рэндалл ехала в соседнем автомобиле, ей удалось заснять мужчину на видео. Соответствующий ролик был опубликован в Twitter.
Публикация девушки быстро набрала популярность, на видео отреагировали в самой Tesla. В компании заявили, что в Сети часто публикуют подобные видео, и большая часть из них – пранки. Как оказалось, системы электрокара контролируют водителей и отправляют звуковые оповещения, если их руки не на руле более тридцати секунд. А значит, что если бы герой видео действительно заснул, то он тут же бы проснулся от звуков.
Автор видео утверждает, что видеоролик – настоящий.
"Возможно, люди в машине имитировали сон, но в это верится с трудом. Я всего лишь увидела нечто странное на трассе и записала. Ничего особенного", — приводят её слова РИА "Новости".
Видео: спящий за рулём водитель Tesla мчится по трассе