Видео: Tesla со спящим за рулём водителем мчится по трассе

Электрокар ехал на автопилоте по трассе со скоростным режимом до ста километров в час. Очевидец Дакота Рэндалл ехала в соседнем автомобиле, ей удалось заснять мужчину на видео. Соответствующий ролик был опубликован в Twitter.

Публикация девушки быстро набрала популярность, на видео отреагировали в самой Tesla. В компании заявили, что в Сети часто публикуют подобные видео, и большая часть из них – пранки. Как оказалось, системы электрокара контролируют водителей и отправляют звуковые оповещения, если их руки не на руле более тридцати секунд. А значит, что если бы герой видео действительно заснул, то он тут же бы проснулся от звуков.