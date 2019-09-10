В Саркандаугаве избили и ограбили подростка. Видео с преступлением выложили в Сеть

Госполиция в Faceboook сообщала, что второго сентября в Риге, в Саркандаугаве после обеда некий 14-летний подросток отправился на праздничное мероприятие в честь первого школьного дня. К нему подошли три молодых человека и один из них ударил школьника, после чего отобрал у него сумку и мобильный телефон. На место происшествия прибыли медики, которые доставили ребёнка в медицинское учреждение. Сотрудники полиции выяснили приметы нападавших школьников.

Стражи правопорядка узнали, что нападавший 14-летний подросток уже ранее попадал в поле зрения полиции за различные преступления. Так как молодой человек достиг возраста уголовной ответственности. В настоящее время начат уголовный процесс по факту ограбления. За подобное преступление грозит лишение свободы до пяти лет, принудительные работы или же денежный штраф. К мальчику применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

В социальных сетях было опубликовано видео, заснятое на телефон, по-видимому, очевидцами ограбления. Судя по видео, как минимум трое подростков, включая того, кто снимает, смотрят на происходящее и не вмешиваются в драку.

На видео видно, что нападавший повалил противника с первого удара. Злоумышленник в течение около полторы минуты бьёт пострадавшего кулаками и ногами. Примерно через 45 секунд пострадавший уже не защищался руками, однако обидчик продолжил бить его, а удары целенаправленно наносил в районы шеи и головы.

Глава Земгальского участка Госполиции Норберт Трепша рассказал агентству LETA, что жизни пострадавшего ничего не угрожает, однако насколько тяжелые травмы были получены, выяснит экспертиза.

Также Трепша подтвердил, что во время уголовного процесса будет рассматриваться факт того, что стоящие поблизости подростки "смеялись и радовались", а именно: сняли нападение и выложили его в Сеть.

Нападавший и пострадавший являются учениками школ района Саркандаугавы.

2 сентября ограблений среди школьников произошло два

Второй инцидент случился в Вецмилгрависе, когда 17-летнему подростку приставили нож к горлу и забрали у него мобильный телефон и сумку. Свидетели ограбления вызвали на место происшествия полицию. Нападавшему предположительно 13 лет. О случившемся были проинформированы родители ребёнка, и он был доставлен в участок полиции для дачи пояснений.